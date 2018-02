Conciliaweb nei Corecom, Martusciello (Agcom) ‘Aiuto fondamentale per la gestione online delle controversie’

"Grazie al sistema Conciliaweb, l’utente non dovrà più raggiungere fisicamente la sede regionale del Corecom ma potrà gestire tutto il processo da remoto", ha detto il Commissario dell’Agcom Antonio Martusciello, durante il suo intervento alla conferenza stampa del Corecom Abruzzo.

“Il Conciliaweb è una innovativa piattaforma tecnologica che Agcom metterà a disposizione di tutti i Comitati regionali per la gestione on-line delle controversie. Grazie a tale sistema l’utente non dovrà più raggiungere fisicamente la sede regionale del Corecom ma potrà gestire tutto il processo da remoto”. Lo ha detto il Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Martusciello, durante il suo intervento alla conferenza stampa del Corecom Abruzzo presso la Sede del Consiglio Regionale.

“Oggi ci troviamo di fronte ad un consumatore che conosce bene i propri diritti e che richiede elevati livelli di informazione e di trasparenza. Ciò è tanto più importante in un mercato caratterizzato da un’elevata complessità tecnologica che si traduce in offerte estremamente articolate, difficilmente gestibili, senza adeguati strumenti regolatori”, ha ricordato Martusciello. Nel solco di questo contesto “si innesta la sigla del nuovo Accordo Quadro tra l’Autorità e la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e province autonome che rilancia il rapporto di collaborazione con i Corecom tracciando fondamentali linee d’azione per il futuro”, ha rimarcato il Commissario dell’Agcom.

“Ci attendiamo dunque – ha concluso – che attraverso questo investimento il sistema di risoluzione delle controversie, già fiore all’occhiello dei Corecom, possa ulteriormente svilupparsi con grande beneficio da parte degli utenti”.