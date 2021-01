Comuni digitali, al via il corso di Publica-Scuola Anci e Unitelma Sapienza (Snad)

Il corso è gratuito e si articola in moduli formativi integrati, per un totale di circa 18 ore suddivise in 36 video lezioni.

Al via il corso di formazione introduttivo ai processi di digitalizzazione nei Comuni organizzato da Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori in collaborazione con Unitelma Sapienza (Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale, SNAD).

Il corso ha lo scopo di mettere a disposizione dei partecipanti concetti, principi, criteri, regole e linee guida volti a supportare il “transito” verso la trasformazione digitale dei Comuni, considerando aspetti istituzionali, normativi, organizzativi e tecnici.

Il corso si articola in moduli formativi integrati, per un totale di circa 18 ore suddivise in 36 video lezioni, è gratuito e riservato ai Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale/Municipale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica al momento della presentazione della domanda e nati a partire dal 1° gennaio 1984.

Sarà possibile iscriversi, fino ad esaurimento posti.

