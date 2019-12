Comune di Milano, un milione di euro per lo Sport. Ecco il bando

Il Comune di Milano assegna per l’anno in corso contributi a sostegno dell’attività sportiva continuativa di due diverse tipologie. Le associazioni e società sportive potranno presentare le domande entro il 17 gennaio 2020.

Il Comune di Milano assegna per l’anno in corso contributi a sostegno dell’attività sportiva continuativa di due diverse tipologie:

TIPOLOGIA A: a beneficio di Associazioni e Società sportive (con esclusione delle Associazioni o Società Sportive Bocciofile), fino all’esaurimento di un fondo pari a € 890.000,00;

TIPOLOGIA B: a beneficio di Associazioni e Società Sportive Bocciofile, fino all’esaurimento di un fondo pari a € 10.000,00.

Bando sport: soggetti beneficiari

TIPOLOGIA A – Associazioni Sportive, Società Sportive

affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI

affiliate alle Discipline Sportive Associate al CONI o al CIP e iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI

Le Associazioni Sportive, Società Sportive dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

non avere finalità di lucro;

aver svolto la propria attività nel 2019 nel territorio del Comune di Milano;

aver partecipato durante l’anno 2019 con proprie squadre o atleti a uno o più esibizioni, manifestazioni o tornei di carattere ludico-sportivo e/o propedeutico all’agonismo e/o pre- agonistico e/o agonistico che siano stati promossi o riconosciuti dalle Federazioni sportive e/o dagli Enti sportivi cui sono affiliati;

non aver riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle FSN/EPS/DSA/CIP negli ultimi 5 anni;

TIPOLOGIA B – Associazioni e Società Sportive Bocciofile operanti in zone periferiche di Milano, affiliate alla Federazione Italiana Bocce e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. Le Associazioni Sportive e Società Sportive Bocciofile dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

non avere finalità di lucro;

avere sede nell’area del territorio del Comune di Milano esterna alla cosiddetta “Circonvallazione Filoviaria Esterna”

non aver riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle FSN/EPS/DSA/CIP negli ultimi 5 anni;

Tipologia di interventi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese effettivamente pagate nel periodo dall’01/01/2019 al 31/12/2019.

TIPOLOGIA A

Saranno considerate ammissibili le spese effettivamente pagate nel periodo dall’ 1/01/2019 al 31/12/2019, secondo le seguenti voci:

I. spese per affitto di strutture e/o impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento della propria attività comprese le quote accessorie relative ai servizi di pulizia, riscaldamento e manutenzione ma con esclusione di qualsiasi spesa corrisposta al Comune di Milano.;

II. spese per l’acquisto di abbigliamento sportivo (divise, tute, scarpe, protezioni individuali utilizzate durante la pratica sportiva, borse per l’abbigliamento, spese per la personalizzazione dell’abbigliamento sportivo), che non siano già state finanziate con contratti di sponsorizzazione;

III. spese per l’acquisto di materiali “sanitari” di consumo: cerotti, bende, disinfettanti, ghiaccio, ecc;

IV. spese per l’acquisto e la personalizzazione di medaglie, coppe e premi;

V. spese per l’affiliazione dell’organismo richiedente a FSN/EPS/DSP/CIP e per il tesseramento singolo e di categoria di atleti ed altro personale di staff (dirigenti, tecnici, giudici) nonché spese per iscrizione a campionati e/o a manifestazioni sportive e spese accessorie corrisposte a FSN/EPS/DSP/CIP (omologazioni, spese di segreteria, ecc.) (NB: non sono ammissibili i pagamenti per la partecipazione a corsi, per il deposito di cauzioni, per il pagamento di ammende ed i pagamenti per ricaricare i conti a scalare accesi presso gli organismi sportivi di riferimento);

VI. noleggio veicoli e spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuali, compreso il relativo staff, per le competizioni e gli eventi cui l’organismo sportivo abbia partecipato, qualora non rimborsate da Federazioni Sportive/EPS/DSA di appartenenza, fino ad un massimo di € 2.000,00; è necessario, inoltre, produrre una descrizione precisa e puntuale delle competizioni/eventi cui si è preso parte con l’inserimento di materiale documentativo;

VII. spese per polizze infortuni e assicurazioni verso terzi stipulate a copertura delle attività sportive svolte.

TIPOLOGIA B

spese per affitto di strutture e/o impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento della propria attività comprese le quote accessorie relative ai servizi di pulizia, riscaldamento e manutenzione ma con esclusione di qualsiasi spesa corrisposta al Comune di Milano.

Entità e forma dell’agevolazione

TIPOLOGIA A

I contributi saranno assegnati nella misura del 50% delle spese documentate e quietanzate necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva continuativa fino ad un contributo massimo di € 5.000,00;

TIPOLOGIA B

I contributi saranno assegnati nella misura del 50% delle spese documentate e quietanziate necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva continuativa fino ad un contributo massimo di € 5.000,00;

Scadenza

Le domande potranno essere presentate fino al 17 gennaio 2020.