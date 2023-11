Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto ieri il Comitato interministeriale per la transizione digitale e ha affidato al sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti la delega per la definizione degli indirizzi strategici del governo e delle attività di coordinamento sull’IA.

Entra nel vivo la partita che l’Italia vuole giocare in prima linea per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, materia sensibile che per volontà del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà al centro dell’azione del nostro Governo nel 2024, in durante la presidenza italiana del G7. L’obiettivo del Governo è promuovere le start up dell’IA e favorire la nascita di campioni nazionali in grado di rappresentare il nostro paese e competere nell’arena internazionale.

Lo ha evidenziato ieri la stessa Giorgia Meloni, presiedendo una riunione del comitato interministeriale per la transizione digitale dedicato all’IA. Meloni ha convocato la riunione d’intesa con il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, affidandogli nell’occasione la delega per la definizione degli indirizzi strategici del governo e delle attività di coordinamento sull’IA.

Alla riunione presieduta dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno partecipato il Vicepremier Antonio Tajani in video collegamento, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Sottosegretario all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il Sottosegretario all’Economia e Finanze Federico Freni, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome Massimiliano Fedriga. Presenti, inoltre, il Presidente dell’ANCI Antonio Decaro in videocollegamento e il Vice Presidente dell’UPI Angelo Caruso.

Un fondo ad hoc per le start up e il comitato di 13 esperti

Nel contempo, è in fase di costituzione un fondo ad hoc per sostenere lo sviluppo delle startup dell’IA e sempre ieri il Sottosegretario Butti ha presentato pubblicamente alla sede della Stampa Estera il comitato di 13 esperti per lo studio dell’Intelligenza Artificiale. Tredici i membri: con funzioni di coordinatore Gianluigi Greco (professore di informatica all’Università della Calabria e presidente dell’associazione italiana per l’intelligenza artificiale), affiancato da Viviana Acquaviva, Paolo Benanti, Guido Boella, Marco Camisani Calzolari, Virginio Cantoni, Maria Chiara Carrozza, Rita Cucchiara, Agostino La Bella, Silvestro Micera, Giuliano Noci, Edoardo Carlo Raffiotta e Ranieri Razzante.

Butti: ‘Intelligenza Artificiale, l’Italia cominci a farla da sé’

Il Sottosegretario sta lavorando alla convocazione degli stati generali dell’Intelligenza Artificiale, una chiamata a raccolta di tutti gli stakeholder per spingere lo sviluppo capillare di una nostra industry dell’IA. “Ripongo tantissima fiducia in questo Comitato di Coordinamento per il supporto alla definizione delle strategie sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, perché credo che la strategia nazionale che metteremo in campo, e guarderà ai prossimi 3-4 anni, permetterà all’Italia di tornare competitiva. Vorrei che in questo Paese cominciassimo a fare intelligenza artificiale, oltre che a usarla. Per fare questo serve una politica industriale”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, ha presentato il Comitato di Coordinamento che contribuirà a redigere la Strategia nazionale sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. La presentazione si è svolta presso l’Associazione della Stampa estera a Roma.

Leggi anche: IA, presentato il Comitato. Butti: “Lavoriamo a una politica industriale per produrla in Italia”

IA, presentato il Comitato di supporto al Sottosegretario Butti: le videointerviste