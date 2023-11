Butti: “L’Italia produrrà IA”

“Ripongo tantissima fiducia in questo Comitato di Coordinamento per il supporto alla definizione delle strategie sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, perché credo che la strategia nazionale che metteremo in campo, e guarderà ai prossimi 3-4 anni, permetterà all’Italia di tornare competitiva. Vorrei che in questo Paese cominciassimo a fare intelligenza artificiale, oltre che a usarla. Per fare questo serve una politica industriale”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, ha presentato il Comitato di Coordinamento che contribuirà a redigere la Strategia nazionale sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. La presentazione si è svolta presso l’Associazione della Stampa estera a Roma.

“L’obiettivo del Comitato è da ricercare, dunque, nella volontà di rendere l’IA uno strumento incentrato sull’uomo e sull’utilizzo consapevole di questa tecnologia. Il ruolo che avrà il Comitato sarà fondamentale per garantire lo sviluppo, l’uso e la regolamentazione dell’IA in modo responsabile, etico e sicuro”, si legge nella nota di presentazione.

Carrozza (presidente Cnr): “Non solo regolazione. Dobbiamo produrre in Italia algoritmi di IA e non essere solo clienti”

Dunque, non solo “sovraregolazione dell’IA”, ha aggiunto Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, uno dei 13 componenti del Comitato. “Con la Strategia, a cui noi daremo il contributo”, ha continuato, “sarà fondamentale anche favorire lo sviluppo in Italia dell’Intelligenza artificiale, dobbiamo essere non solo clienti, ma anche essere produttori degli algoritmi di IA”.

Greco (coordinatore Comitato): “Lavoriamo per l’IA volano dello sviluppo economico del Paese”

“Avremo una visione basata sull’etica nel nostro contributo”, ha affermato Gianluigi Greco, coordinatore del Comitato, professore di informatica all’Università della Calabria e presidente di AIxIA, l’associazione italiana per l’intelligenza artificiale. “Ma il nostro obiettivo”, ha spiegato, “è lavorare affinché l’IA sia un volano di sviluppo per l’economia dell’Italia. Dalla prossima settimana il Comitato inizierà a lavorare tutti i giorni”.

Butti: “Dobbiamo mobilitare i giovani e dare entusiasmo a imprenditori lasciati soli“

Sull’Intelligenza Artificiale, ha aggiunto il Sottosegretario Butti, “dobbiamo mobilitare i giovani” e “dobbiamo motivare con nuovo entusiasmo quegli imprenditori che sono stati costretti ad agire spesso in solitudine”.

“Dobbiamo dire ai docenti delle nostre università“, ha concluso, “che devono dare il meglio cooperando con il mondo d’impresa nazionale e riversando in questa relazione le loro competenze e il loro credito internazionale”. Secondo il Sottosegretario di Stato all’Innovazione “occorre sì intraprendenza, ma anche coraggio per trasformare la creatività di cui spesso noi italiani siamo stati magistralmente interpreti in un’arma capace di recuperare i vuoti che le carenze del sistema paese e le insufficienze a volte della politica hanno determinato”.

Il Comitato con i 13 componenti

Sono tredici i componenti del Comitato di Coordinamento, istituito presso il Dipartimento per la Trasformazione digitale, che contribuiranno a stilare la strategia nazionale sull’IA attesa per l’inizio del 2024.

A coordinare il Comitato sarà Gianluigi Greco, professore di informatica all’Università della Calabria e presidente di AIxIA, l’associazione italiana per l’intelligenza artificiale.

Ci saranno poi Viviana Acquaviva, astrofisica e docente al Physics Department del Cuny Nyc College of Technology e al Cuny Graduate Center; Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco sull’IA e professore alla Pontificia Università Gregoriana; Guido Boella, Vice Rettore vicario dell’Università di Torino; Marco Camisani Calzolari, divulgatore scientifico; Virginio Cantoni, professore emerito presso l’Università di Pavia; Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, Rita Cucchiara, docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Agostino La Bella, professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso l’Università di Roma Tor Vergata; Silvestro Micera, docente presso Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; Giuliano Noci, professore di Strategia e Marketing al Politecnico di Milano; Edoardo Carlo Raffiotta, professore di Diritto costituzionale all’Università di Milano Bicocca e avvocato; Ranieri Razzante, professore di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio presso l’Università di Bologna e Docente di Tecniche e regole della cybersecurity presso l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa.

Il Comitato sarà supportato da una Segreteria Tecnica istituita presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con il compito di affiancare il Comitato nell’organizzazione delle attività e nella stesura dei documenti.

