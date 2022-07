Come valutare la convenienza delle offerte luce e gas degli operatori tlc

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

C’è un nuovo trend che sta caratterizzando il settore delle utenze domestiche: le offerte “convergenti” con cui una singola azienda propone sia la connessione Internet casa che tariffe luce e gas, spesso in pacchetti unici in grado di garantire sconti e vantaggi aggiuntivi rispetto all’attivazione separata delle offerte. Questa tendenza si sta diffondendo sempre di più.

Inizialmente, infatti, molte aziende del mercato energetico hanno iniziato ad entrare nel mercato delle telecomunicazioni con offerte in fibra ottica (generalmente utilizzando la rete FTTH di Open Fiber per l’erogazione dei servizi di connettività). Tra queste aziende troviamo importanti realtà del mercato energetico italiano come Illumia e Sorgenia.

Più di recente, invece, si registrata una tendenza inversa con WINDTRE che ha iniziato a proporre offerte luce e gas (in partnership con Acea Energia). Da tempo, inoltre, è disponibile l’offerta combinata di Fastweb, operatore di riferimento del settore delle telecomunicazioni, e Plenitude, la nuova società di benefit nata come evoluzione di Eni gas e luce.

A fronte di una tendenza chiara del mercato delle utenze domestiche, che porta diverse aziende a proporre offerte “multi servizi”, è lecito chiedersi se le offerte luce e gas degli operatori Internet convengono davvero e, allo stesso modo, se conviene affidarsi ad un’azienda del mercato energetico per i servizi di connettività domestica.

Si tratta di una questione delicata che richiede un’analisi approfondita. Ecco i dettagli:

Come valutare la convenienza delle offerte luce e gas degli operatori Internet

Per le famiglie italiane è sempre necessario valutare con molta attenzione le caratteristiche delle tariffe luce e gas prima di procedere con l’attivazione. Questo aspetto vale sempre e non solo per quanto riguarda le proposte tariffarie degli operatori Internet che intendono ritagliarsi uno spazio nel mercato energetico italiano.

Per poter analizzare, nel dettaglio, le tariffe luce e gas è opportuno concentrarsi su un parametro in particolare. L’elemento principale da prendere in considerazione è il costo dell’energia (espresso in €/kWh per la luce e €/Smc per il gas). In modo molto semplice, tale costo deve essere il più basso possibile per poter garantire il massimo risparmio al cliente.

Non basta, inoltre, verificare l’importo esatto del costo dell’energia. È necessario anche valutare il modo in cui tale costo cambia nel tempo. Il mercato energetico, infatti, comprende tariffe a prezzo bloccato e tariffe a prezzo indicizzato. Nel primo caso, quello delle tariffe a prezzo bloccato, il costo dell’energia è fisso per un periodo di tempo determinato dalle condizioni contrattuali.

Generalmente, queste offerte presentano un periodo di prezzo bloccato di 12 mesi ma non mancano le opzioni con prezzo bloccato per 24 mesi oppure con prezzo bloccato per 36 mesi. In linea di massima, scegliere offerte di questo tipo consente di ottenere un’elevata protezione contro i rincari tariffari del mercato energetico nel lungo periodo. Il prezzo dell’energia non cambierà e, quindi, non ci saranno rincari su quella che è la componente principale delle bollette.

La seconda opzione è rappresentata dalle tariffe a prezzo indicizzato. Si tariffe a prezzo variabile che seguono l’andamento di un indice di riferimento. In genere, l’indice di riferimento è il PUN per la luce e il TTF o il PSV per il gas. Ci sono poi le offerte “indicizzate ARERA” che seguono l’andamento del mercato tutelato, generalmente garantendo uno sconto percentuale o fisso rispetto al prezzo stabilito da ARERA. Le tariffe a prezzo indicizzato registrano variazioni del costo dell’energia su base mensile o trimestrale (come nel caso delle offerte che seguono il prezzo ARERA).

Per valutare la convenienza delle offerte luce e gas degli operatori è, quindi, analizzare con attenzione questo dettaglio che rappresenta il parametro principale per valutare la reale convenienza delle offerte. Ci sono poi altre caratteristiche da tenere d’occhio, come la possibilità di accedere a sconti aggiuntivi e i vantaggi legati alla “convergenza” delle varie utenze (ovvero i vantaggi derivanti dalla scelta di una singola azienda per tutte le utenze). L’impatto maggiore sul risparmio, in ogni caso, è garantito dall’analisi del costo dell’energia che deve essere il più basso possibile.

Come valutare la convenienza e individuare le più convenienti

Le offerte degli operatori Internet sono, quindi, una nuova opzione a disposizione degli utenti in cerca di tariffe luce e gas particolarmente convenienti. In linea generale, per poter scegliere le offerte migliori, è necessario affidarsi al confronto online delle tariffe, in modo da poter individuare facilmente le proposte caratterizzate dal prezzo più basso in assoluto.

Il confronto online è disponibile in modo gratuito e senza impegno tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. La comparazione è davvero semplice. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo, recuperando tale dato dall’ultima bolletta oppure stimandolo tramite il tool integrato nel comparatore. Successivamente, una volta inserito questo dato, sarà il comparatore ad individuare le tariffe migliori da attivare, fornendo una stima della spesa mensile attesa con l’attivazione di ogni singola offerta.

Le varie tariffe disponibili verranno poi ordinate in base alla convenienza. In questo modo, l’utente potrà individuare subito quali sono le offerte migliori da attivare. Per sottoscrizione l’offerta, infine, sarà possibile affidarsi all’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore e seguendo la procedura prevista per tutti i nuovi clienti.

Le offerte del Mercato Libero sono disponibili con attivazione gratuita e senza alcuna interruzione della fornitura. Da notare, inoltre, che non è necessario cambiare il contatore. Per completare l’attivazione di una nuova offerta luce o gas è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed i dati della fornitura.

In questo secondo caso, in particolare, serviranno il codice POD per la luce ed il codice PDR per il gas. Tali codici sono sempre riportati nelle rispettive bollette. Una volta inseriti tutti i dati richiesti sarà necessario attendere il completamento delle procedure di attivazione della fornitura (serviranno un paio di settimane). L’intera procedura, come sottolineato in precedenza, avviene senza interruzioni dell’erogazione dell’energia.