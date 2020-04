Come scegliere il fornitore di luce e gas più conveniente

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il mercato libero di luce e gas naturale mette a disposizione dei consumatori italiani (famiglie e piccole e medie imprese) considerevoli occasioni di risparmio rispetto al mercato tutelato dove le condizioni tariffarie, uguali per tutti, sono decise da ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente) e vengono aggiornate ogni tre mesi sulla base dell’andamento del mercato energetico nazionale e internazionale (l’ultimo aggiornamento è arrivato a inizio aprile 2020).

Luce e gas: perché cambiare

Per minimizzare i costi delle forniture di luce e gas è, quindi, necessario scegliere con molta cura le compagnie a cui affidarsi, valutando con attenzione l’effettiva convenienza delle offerte disponibili sul mercato libero. Per risparmiare sulle bollette energetiche è fondamentale analizzare il mercato e verificare le soluzioni tariffarie più vantaggiose.

Scegliendo di restare nel mercato tutelato oppure attivando un’offerta del mercato libero senza valutarne le caratteristiche si rischierà di pagare molto più di quanto si pagherebbe, sia nel breve che nel lungo periodo, analizzando le opzioni a propria disposizione e scegliendo di attivare solo le tariffe realmente convenienti.

Il comparatore per trovare offerte di luce e gas

Per poter individuare le migliori offerte luce e gas disponibili sul mercato è consigliabile consultare il comparatore di SOStariffe.it che, in modo completamente gratuito, offre una panoramica completa su tutte le principali tariffe disponibili e quindi consente di poter scegliere, in modo preciso, le soluzioni più vantaggiose per le proprie forniture.

Dal comparatore di SOStariffe.it, inserendo il proprio consumo annuo oppure stimandolo con un apposito tool, è possibile individuare in pochi secondi le tariffe più vantaggiose e richiederne l’attivazione online, avendo così la possibilità di sfruttare un risparmio annuale di diverse centinaia di Euro (nel caso di passaggio dal mercato tutelato al mercato libero).

L’attivazione di una nuova offerta luce e/o gas deve essere accompagnata da un’attenta analisi delle caratteristiche del fornitore e dei servizi che quest’ultimo offre ai suoi clienti. È molto importante, infatti, affidarsi sempre a compagnie che siano il più possibile trasparenti e che offrano la possibilità di accedere ad un servizio di supporto completo.

Come scegliere il fornitore di luce e gas più conveniente

L’analisi della convenienza delle offerte luce e gas è solo uno dei principali parametri da tenere in considerazione al momento della scelta del fornitore. Prima di attivare un nuovo contratto, infatti, è opportuno verificare diversi fattori per essere certi di stare per attivare una fornitura che sia realmente in linea con le proprie esigenze.

In linea generale, quindi, per scegliere il fornitore più conveniente è necessario:

analizzare il costo di luce (espresso in €/kWh) e gas (espresso in €/Smc) delle tariffe proposte dal fornitore e confrontarlo con i costi attuali delle proprie forniture (indicati in bolletta) e delle altre offerte presenti sul mercato

controllare nel dettaglio le condizioni tariffarie proposte dal fornitore; alcune offerte luce e gas presentano un prezzo dell’energia bloccato (controllare per quanto tempo il fornitore è disponibile a bloccare tale prezzo) mentre altre offrono uno sconto fisso rispetto al mercato tutelato ed altre ancora, invece, propongono un prezzo variabile in base, ad esempio, all’andamento del mercato all’ingrosso dell’energia; per valutare la convenienza di un fornitore è opportuno verificare che ci sia la massima trasparenza in merito alle caratteristiche delle tariffe luce e gas che l’azienda propone ai suoi clienti

verificare la presenza di bonus aggiuntivi che il fornitore riserva ai suoi clienti (buoni sconto, promozioni particolari etc.) che possono offrire un risparmio aggiuntivo

verificare i canali d’assistenza offerti dal fornitore; è sempre molto importante avere la possibilità di richiedere assistenza diretta ad un fornitore di luce e gas per risolvere, nel minor tempo possibile, eventuali problemi (in particolare di natura tecnica); è preferibile puntare su fornitori che offrono più canali d’assistenza e che permettono di richiedere supporto anche online, in modo rapido e naturalmente gratuito

verificare le modalità di pagamento delle bollette e le tempistiche di fatturazione; in linea generale scegliere la domiciliazione bancaria e l’invio della bolletta digitale è una soluzione più vantaggiosa ed economica così come poter scegliere il periodo di fatturazione (mensile, bimestrale, trimestrale etc.) è sicuramente una comodità ed è un’opzione che diversi fornitori propongono ai loro clienti

Appare evidente, quindi, che la scelta del fornitore di luce e gas per la propria casa passa per un’analisi approfondita di un gran numero di fattori. È necessario, infatti, avere un quadro completo e ben definito della situazione prima di completare la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura.

Quanto si può risparmiare passando al mercato libero?

Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero permette di ottenere un risparmio di diverse centinaia di Euro all’anno. Per poter quantificare tale risparmio è necessario conoscere il consumo annuo relativo alle proprie forniture. Per dare un’idea dei vantaggi del mercato libero possiamo fissare delle condizioni tipiche di una famiglia italiana e calcolarne, su queste basi, il risparmio garantito dall’attivazione delle migliori offerte.

Per un “cliente tipo” con consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas naturale, ad esempio, una rapida analisi delle migliori offerte disponibili tramite il sistema di comparazione di SOStariffe.it ci permette di identificare con precisione le tariffe più convenienti da attivare. Per questo profilo di consumo, considerando le migliori offerte di aprile 2020, è possibile ottenere un risparmio di 55 Euro sull’elettricità e 160 Euro sul gas naturale rispetto ai costi che si affronterebbero restando nel mercato tutelato.

Quanto si risparmia

Complessivamente, quindi, per il “cliente tipo” indicato in precedenza è possibile stimare un risparmio annuo superiore ai 200 Euro. Tale risparmio tende ad aumentare in misura significativa all’aumentare dei consumi annui di luce e gas. Le condizioni di “cliente tipo” si riferiscono ai consumi di una famiglia di 3 persone che utilizza i principali elettrodomestici e il gas per il riscaldamento domestico. Per le famiglie numerose, il risparmio annuale potrà essere anche nettamente superiore.

Sempre grazie al sistema di comparazione online di offerte di SOStariffe.it, possiamo verificare come all’aumentare del 50% dei consumi di luce e gas, il risparmio annuale legato al passaggio dal mercato tutelato al mercato libero con le offerte migliori di aprile 2020 arriva ad oltre 300 Euro, un importo decisamente significativo considerando che tale livello di consumi coincide con un profilo di famiglia molto numerose e con tante spese extra da considerare.

Come attivare le offerte online

Ricordiamo che l’attivazione di nuove offerte luce e gas avviene direttamente online. È possibile risparmiare sui costi delle forniture energetiche anche restando a casa e scegliendo, con tutta calma, le tariffe luce e gas più convenienti da sottoscrivere. Per completare la procedura di sottoscrizione è necessario, semplicemente, avere a disposizione: