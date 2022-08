Come sarà l’ultimo iPhone di casa Apple

La casa di Cupertino è pronta ad annunciare, come ogni anno nel mese di settembre, l'ultimo modello di iPhone. In rete sono già trapelate tutte le informazioni tecniche riguardanti i modelli. Ecco come saranno.

La casa di Cupertino è pronta ad annunciare, come ogni anno nel mese di settembre, l’ultimo modello di iPhone. In rete sono già trapelate tutte le informazioni tecniche riguardanti i modelli.

Il 2022 è l’anno di iPhone 14 che, probabilmente, segnerà a livello estetico un cambiamento più importante rispetto a quanto avvenuto con iPhone 13 rispetto ad iPhone 12, almeno secondo una serie di indiscrezioni che circolano.

Come da fonte, le immagini che riguardano gli iPhone 14 seguono le indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane, circa l’arrivo di quattro modelli e l’eliminazione della versione ‘mini’.

A causa di vendite non esaltanti, il colosso di Cupertino avrebbe infatti deciso di puntare maggiormente, come variante basilare, sull’edizione Se dell’iPhone, che è giunta di recente alla terza generazione.

Schermo e design

Per i top di gamma attesi a settembre si andrà invece dall’iPhone 14 da 6,1 pollici, ad un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici; un iPhone 14 Max da 6,7; pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7; pollici. L’analista esperto di Apple, Ming-Chi Kuo, aveva in precedenza affermato che i modelli di iPhone Pro 2022 saranno dotati di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel, un importante miglioramento rispetto all’attuale sensore da 12 megapixel, con possibilità di registrare video in 8K. Gli stampi delle cover mostrano solo la parte posteriore dei dispositivi, con pochi cambiamenti di design rispetto agli attuali iPhone 13.

Chip e Ram

Secondo un nuovo rapporto, tutti i modelli di iPhone 14 saranno dotati di 6GB di RAM, ma sui modelli Pro la RAM sarà più veloce.

Il rapporto afferma che i modelli di fascia alta della prossima gamma di iPhone saranno dotati di 6 GB di RAM LPDDR5, un tipo di memoria più veloce ed efficiente rispetto agli standard precedenti. Gli attuali iPhone sono dotati di RAM LPDDR4X e questo tipo di memoria continuerà ad essere utilizzata sui modelli standard di iPhone 14.

A differenza della gamma iPhone 13, con i modelli base che sono dotati di 4 GB di memoria, tutti i modelli della linea iPhone 14 saranno dotati di 6 GB di RAM. La memoria LPDDR5 sugli iPhone di fascia alta si tradurrà in prestazioni migliori e più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai modelli standard.

Ecco un esempio:

iPhone 14: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Max: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro: 6 GB (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max: 6 GB (LPDDR5)

Oltre a ciò, un’altra differenza tra i modelli standard ed i modelli Pro riguarda il processore. Nello specifico, i modelli standard continueranno ad utilizzare il chip A15 introdotto su iPhone 13, mentre i modelli Pro saranno alimentati dal nuovo chip A16.

Batteria

La batteria di iPhone 14 standard è accreditata di qualche decina di mAh in più rispetto ad iPhone 13, mentre l’incremento più corposo lo avrebbe iPhone 14 Pro per la cui batteria, rispetto a quella del predecessore, arriverebbero un centinaio di mAh in più. Impercettibile il calo previsto per iPhone 14 Pro Max, mentre su iPhone 14 Max si può dir nulla dal momento che si tratta di un modello inedito.

Ecco in sintesi i valori in mAh delle batterie degli iPhone 14:

iPhone 14: 3.279 mAh , invece dei 3.227 mAh di iPhone 13

, invece dei 3.227 mAh di iPhone 13 iPhone 14 Max: 4.325 mAh

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh , invece dei 3.095 mAh di iPhone 13 Pro

, invece dei 3.095 mAh di iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh, invece dei 4.352 mAh di iPhone 13 Pro Max

Se i valori fossero confermati, il modello con la batteria più generosa sarebbe iPhone 14 Max. La differenza con il Pro Max ammonterebbe ad appena 2 mAh, praticamente nulla, quindi l’autonomia potrebbe essere molto simile se non maggiore sul modello più economico, nel caso in cui Apple decidesse di mantenere la frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Prezzo e lancio

Un altro problema di cui tenere conto è l’inflazione: con un livello così elevato, il potere d’acquisto dei consumatori diminuisce, e incrementare il prezzo di vendita della gamma iPhone 2022 potrebbe avere conseguenze negative sui conti dell’azienda. Tuttavia, per ora si prevedono volumi di spedizioni decisamente promettenti, persino superiori a quelli di iPhone 13 e relative varianti. E ci sarà da valutare poi il costo effettivo di nuove componenti che Apple ha intenzione di integrare sulla nuova generazione: il pensiero in questo caso va alla fotocamera anteriore che, secondo i media asiatici, costerà addirittura il triplo rispetto a quella attuale.

Si prevede che Apple presenterà i modelli di iPhone 14 nel consueto evento di settembre, probabilmente il primo in forma ibrida, online e di persona, dopo le restrizioni per la pandemia.