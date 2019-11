Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

Con l’inverno sempre più vicino e l’arrivo delle prime giornate di freddo intenso, i consumi di gas, per la maggior parte delle famiglie italiane, inizieranno a crescere. Di conseguenza, il mese di novembre 2019 è il periodo ideale per poter risparmiare sulla bolletta del gas andando ad attivare le migliori tariffe presenti sul mercato libero dell’energia. Al momento, infatti, scegliendo il mercato libero è possibile massimizzare il risparmio. Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, per un cliente “tipo” (consumo annuo di 1400 Smc di gas naturale), può garantire un risparmio annuale di circa 150 Euro.

Come risparmiare

Ricordiamo che per individuare la migliore tariffa gas, ovvero la tariffa più adatta alle proprie esigenze, considerando tutti fattori in gioco e non solo il costo del gas (espresso in €/Smc) ma anche eventuali promozioni e bonus inclusi, è necessario procedere con la comparazione online delle offerte tramite il comparatore di SosTariffe.it da cui è anche possibile procedere con l’attivazione diretta, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, della tariffa più adatta alle proprie esigenze.

Per effettuare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, oppure per passare da una tariffa ad un altra nel mercato libero, non sono previsti costi di attivazione e, soprattutto, non è prevista l’interruzione della fornitura di gas naturale. Tutta la procedura, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo, avviene in modo automatico. L’utente deve solo scegliere quale tariffa desidera attivare e procedere con la richiesta di sottoscrizione online. Il fornitore scelto dall’utente si occuperà di tutto il resto andando a completare il passaggio alla nuova tariffa nel minor tempo possibile.

Come risparmiare sulla bolletta del gas

Per ridurre al minimo l’importo della bolletta del gas è opportuno seguire alcune regole comportamentali ben precise che garantiranno la possibilità di ridurre i consumi di materia prima e, quindi, dare un taglio netto ai costi. I margini di risparmio per le famiglie italiane sono notevoli ma è opportuno effettuare le scelte corrette per minimizzare l’importo delle bollette.

Passare dal mercato tutelato al mercato libero; questa scelta, se accompagna dall’attivazione della tariffa migliore, permette di risparmiare decine di Euro ogni anno (il risparmio effettivo è legato ai consumi dell’utente)

questa scelta, se accompagna dall’attivazione della tariffa migliore, permette di risparmiare decine di Euro ogni anno (il risparmio effettivo è legato ai consumi dell’utente) Scegliere la migliore tariffa gas in base alle proprie esigenze; il mercato libero presenta tariffe a prezzo bloccato (utili per proteggersi contro possibili rincari tariffari nel lungo periodo) e tariffe indicizzate (collegate ai prezzi indicati da ARERA oppure ai prezzi di un altro indice che regola uno dei mercati all’ingrosso del gas naturale)

in base alle proprie esigenze; il mercato libero presenta tariffe a prezzo bloccato (utili per proteggersi contro possibili rincari tariffari nel lungo periodo) e tariffe indicizzate (collegate ai prezzi indicati da ARERA oppure ai prezzi di un altro indice che regola uno dei mercati all’ingrosso del gas naturale) Installare valvole termostatiche per i termosifoni di casa se si utilizza il gas anche per il riscaldamento domestico

per i termosifoni di casa se si utilizza il gas anche per il riscaldamento domestico Utilizzare in modo corretto il riscaldamento autonomo e, quindi, regolare il consumo di gas; scegliere una temperatura “obiettivo” troppo elevata comporta solo una spesa eccessiva di gas naturale e, quindi, un incremento della bolletta; una temperatura di 15 – 18 gradi è più che accettabile per combattere il freddo invernale; in generale, ridurre di 1 grado la temperatura “obiettivo” permette di ridurre il consumo del gas del 5%

e, quindi, regolare il consumo di gas; scegliere una temperatura “obiettivo” troppo elevata comporta solo una spesa eccessiva di gas naturale e, quindi, un incremento della bolletta; una temperatura di 15 – 18 gradi è più che accettabile per combattere il freddo invernale; in generale, ridurre di 1 grado la temperatura “obiettivo” permette di ridurre il consumo del gas del 5% Migliorare l’isolamento termico della casa utilizzando paraspifferi, fogli isolanti da installare tra il condizionatore e il muro (per evitare dispersioni termiche al di fuori di casa) e qualsiasi altro sistema utile a ridurre l’uscita del calore dall’ambiente di casa

della casa utilizzando paraspifferi, fogli isolanti da installare tra il condizionatore e il muro (per evitare dispersioni termiche al di fuori di casa) e qualsiasi altro sistema utile a ridurre l’uscita del calore dall’ambiente di casa Ottimizzare l’utilizzo dell’acqua calda (riscaldata tramite gas) evitano gli sprechi; può essere utile installare un riduttore di flusso per evitare uno spreco eccessivo di acqua calda

(riscaldata tramite gas) evitano gli sprechi; può essere utile installare un riduttore di flusso per evitare uno spreco eccessivo di acqua calda Ottimizzare l’utilizzo di gas per la cottura scegliendo pentole di dimensione adeguata ai fuochi utilizzati ed evitando gli sprechi; è possibile valutare l’utilizzo di un piano ad induzione per consumare energia elettrica invece che gas naturale (soprattutto se si ha un impianto fotovoltaico domestico)

Dopo aver visto quali sono i (pochi) consigli da seguire per ridurre i consumi e, quindi, dare un taglio netto alla bolletta del gas è opportuno concentrarsi su quelle che sono le migliori soluzioni tariffarie presenti sul mercato per quanto riguarda la fornitura di gas naturale.

Qui di seguito vediamo quali sono le migliori offerte gas da attivare a novembre 2019 considerando sia soluzioni a prezzo bloccato, ottime per proteggersi contro possibili incrementi futuri del prezzo del gas, che soluzioni a prezzo “variabile”. Ecco quali sono le opzioni migliori presenti sul mercato libero per risparmiare sulla bolletta del gas naturale.

E.ON ValoreMercato Gas

Una prima offerta del mercato libero da tenere in forte considerazione per poter risparmiare sul gas naturale nel corso del mese di novembre 2019 è ValoreMercato Gas di E.ON. Si tratta di una tariffa monoraria che presenta un costo della materia prima gas naturale pari al prezzo di mercato all’ingrosso. Per poter sfruttare questa tariffa è necessario affrontare un costo periodico pari a 2 Euro al mese.

L’offerta gas di E.ON è un’offerta non indicizzata ARERA e con prezzo variabile in base ad un preciso indice di mercato. A differenza della maggior parte delle tariffe gas, che presentano un prezzo bloccato per un periodo di tempo fissato dalle condizionali contrattuali oppure uno sconto fisso rispetto ai prezzi ARERA (che cambiano ogni tre mesi), quest’offerta segue il prezzo di mercato TTF (Title Tranfer Facility), il mercato all’ingrosso del gas in Olanda. Il prezzo varia ogni mese e le sue oscillazioni possono essere tanto positive quanto negative per il cliente. Tutto dipende dall’andamento del mercato all’ingrosso del gas naturale.

Alle condizioni attuali, il “cliente tipo” che attiva ValoreMercato Gas di E.ON pagherà circa 883 Euro all’anno (considerando anche il contributo di 2 Euro al mese per accedere al prezzo all’ingrosso della materia prima). Rispetto ai prezzi attuali del mercato tutelato, quest’offerta garantisce un risparmio annuale pari a circa 150 Euro. Tale risparmio potrà aumentare all’aumentare del consumo annuo registrato dal cliente.

Da notare che chi passa ad E.ON ha la possibilità di sfruttare la promozione E.ON Porta un Amico che garantisce uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che sceglie E.ON come fornitore energetico per la propria abitazione.

Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Un’altra ottima soluzione per risparmiare sul gas naturale, senza dover fare i conti con l’oscillazione del prezzo della materia prima dovuta all’andamento del mercato all’ingrosso, è Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Questa tariffa presenta un approccio completamente differente rispetto a quanto visto nel caso dell’offerta precedente di E.ON.

Chi sceglie Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi, come lascia intendere lo stesso nome della tariffa, potrà contare su di un prezzo fisso per 12 mesi del gas naturale pari, attualmente, ad appena 0,1799 €/smc. Quest’offerta è, attualmente, l’offerta più conveniente tra le tariffe “a prezzo bloccato” del mercato libero del gas naturale. In sostanza, i clienti che attivano l’offerta di wekiwi potranno contare su condizioni contrattuali certe e fisse per il primo anno.

Wekiwi non potrà aumentare o modificare il prezzo dell’offerta per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Soltanto a partire dal tredicesimo mese il fornitore potrà proporre, con un anticipo di almeno un mese, un nuovo prezzo per la materia prima gas. Tale prezzo, calcolato sulle nuove condizioni del mercato ed in base ad una lunga serie di fattori, potrà essere valutato, nei minimi dettagli, dal cliente che sarà poi libero di scegliere se restare con wekiwi oppure se cambiare fornitore attivando un’offerta più conveniente.

Con le condizioni di “cliente tipo” individuate in precedenza, scegliere l’offerta di wekiwi permette di portare la spesa complessiva per le bollette del gas a circa 968 Euro all’anno con la possibilità di risparmiare sino 53 Euro ogni anno rispetto ai prezzi attuali del mercato tutelato. A differenza dell’offerta vista in precedenza, questa soluzione non presenta rischi dovuti alle oscillazioni del mercato all’ingrosso del gas naturale.

Scegliere un’offerta gas a prezzo bloccato permette di ottenere un buon risparmio rispetto al mercato tutelato con la certezza di poter contare su condizioni contrattuali fisse e predeterminate, evitando brutte sorprese in bolletta nei messi successivi all’attivazione della fornitura del gas naturale. Attualmente, come sottolineato in precedenza, l’offerta di wekiwi rappresenta la tariffa a prezzo bloccato più conveniente del mercato ma, come vedremo dopo, sono disponibili anche altre tariffe molto interessanti.

Da notare, inoltre, che le offerte di wekiwi presentano una caratteristica unica, denominata “carica mensile”. Il cliente sceglie una quota mensile da pagare (basata anche su di una stima dei suoi consumi). Successivamente, solo dopo aver effettuato la lettura dei consumi effettivi, wekiwi provvederà ad effettuare un eventuale ricalcolo ed ad addebitare il costo extra in bolletta. Nel caso la carica mensile fissata sia superiore ai reali consumi, il fornitore garantirà uno sconto sulla bolletta successiva per riallineare costi e consumi.

Next Energy Gas di Sorgenia

Un’altra ottima tariffa a prezzo bloccato arriva da Sorgenia che propone Next Energy Gas. Questa soluzione tariffaria presenta un prezzo fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Chi sceglie di attivare una nuova fornitura con Sorgenia pagherà il gas naturale con un prezzo fisso pari a 0,21430 €/smc. Sorgenia potrà modificare tale prezzo, comunicando al cliente tale modifica con almeno un mese d’anticipo, solo a partire dal secondo anno di abbonamento.

Il “cliente tipo” indicato in precedenza che attiva Next Energy di Sorgenia pagherà circa 993 Euro all’anno di bollette del gas ottenendo un risparmio annuale, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, pari a 30 Euro. Tale risparmio va a sommarsi alla certezza di poter contare su di un prezzo fisso (ricordiamo che i prezzi del mercato tutelato vengono aggiornati ogni tre mesi) e su diversi bonus aggiuntivi.

Chi passa a Sorgenia, infatti, riceve in regalo ben 1800 punti per il programma Italo Più, il programma fedeltà di Italo Treno che consente di accumulare punti per ottenere biglietti gratis per viaggiare in Italia con i treni dell’Alta Velocità dell’azienda. Con i punti concessi in regalo da Sorgenia possibile ottenere un biglietto gratis per una tratta breve (ad esempio Napoli – Roma oppure Firenze – Bologna) oppure continuare ad accumulare punti per ottenere premi di valore più alto.

Next Energy Luce

Da notare, inoltre, che attivando, contestualmente a Next Energy Gas, anche Next Energy Luce, tariffa monoraria per l’energia elettrica di Sorgenia (prezzo dell’elettricità fisso per 12 mesi e pari a 0.04836 €/kWh) il cliente riceverà in regalo un buono Amazon da 30 Euro da utilizzare per fare shopping sul popolare e fornitissimo store online, vero e proprio punto di riferimento del mondo e-commerce.

A rendere ancora più conveniente l’attivazione di un’offerta Sorgenia c’è la possibilità di sfruttare la promozione “Porta un amico”. Tale promozione garantisce uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che attiverà una nuova fornitura con Sorgenia. Lo sconto sarà riservate anche all’amico che, quindi, potrà ottenere un risparmio ulteriore in bolletta. Il cliente potrà invitare più amici andando così ad ottenere uno sconto considerevole sulle bollette del gas che, di fatto, potranno anche essere azzerate.