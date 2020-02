Come partecipare al ‘Bando Cultura di Qualità’ di Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo prenderà in esame unicamente iniziative (stagioni, rassegne, festival, mostre, esposizioni, manifestazioni, ecc.) destinate alla pubblica fruizione e di indubbio valore artistico-culturale.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Fondazione Cariplo intende proseguire l’attività di rafforzamento dell’offerta culturale sul proprio territorio di riferimento, contribuendo con questo bando alla valorizzazione delle iniziative di qualità promosse dalle organizzazioni del settore.

Fondazione Cariplo prenderà in esame unicamente iniziative (stagioni, rassegne, festival, mostre, esposizioni, manifestazioni, ecc.) destinate alla pubblica fruizione e di indubbio valore artistico-culturale.

Soggetti beneficiari

Sono soggetti ammissibili al presente bando le organizzazioni nonprofit di natura privata che:

presentino, tra le finalità principali del proprio Statuto, la gestione di attività e/o beni culturali; vantino, almeno negli ultimi 2 anni, un’attività di tipo professionale, regolare e non episodica.

Tipologia di interventi ammissibili

Per essere ammesse alla valutazione di merito, le proposte dovranno rispettare i seguenti requisiti formali:

localizzazione dell’iniziativa nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo (Lombardia);

durata delle attività compresa tra 3 giorni e 3 anni;

avvio delle attività in data non precedente la formalizzazione del progetto;

eventuali investimenti ammortizzabili (acquisto di arredi, allestimenti, attrezzature) complessivamente non superiori al 15% dei costi totali del progetto.

Entità e forma dell’agevolazione

Richiesta complessiva di contributo non superiore al 50% dei costi totali dell’iniziativa e in ogni caso non superiore a 150.000 €.

La dotazione finanziaria totale è pari a euro 3.000.000,00.

Scadenza

La domanda ha due scadenze: