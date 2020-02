Spettacolo dal vivo e attività culturali, al via i contributi della Regione Puglia

In materia di cultura, la Regione Puglia ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione.

Lo spettacolo è un elemento fondamentale delle identità culturali, della crescita individuale e della coesione sociale.

Costituisce inoltre un fattore strategico sul piano socio-economico e della competitività dei territori.

L’investimento in cultura richiede un forte impegno progettuale e innovativo, in grado di mettere a valore le risorse disponibili da parte di tutti gli attori del sistema dello spettacolo (Stato, Regioni, Enti Locali e Istituzioni del territorio, operatori culturali ed artisti).

Beneficiari

soggetti beneficiari, ovvero i soggetti privati in possesso dei requisiti generale, devono possedere i seguenti requisiti specifici, ovvero essere soggetti:

costituiti legalmente, con atto registrato, da almeno due anni (24 mesi) alla data di scadenza del presente avviso; operanti con continuità nell’ambito della cultura da almeno due anni (24 mesi), alla data di scadenza del presente avviso; il cui Statuto e/o atto costitutivo (ove previsto) preveda lo svolgimento di attività di cultura oppure iscritti alla CCIA o al REA o al Registro delle Imprese con settori riconducibili alla Cultura; avere entrate dimostrabili nei 12 mesi precedenti alla data alla data di scadenza del presente avviso pari o maggiore del contributo richiesto.

Tipologia di progetti ammissibili

Le attività ammissibili sono:

produzione,

distribuzione,

esercizio,

festival,

rassegne,

spettacolo viaggiante,

spettacolo circense

Entità e forma dell’agevolazione

Per tutte le Azioni il totale delle spese di progetto è la base di calcolo per le percentuali permesse per le spese ammissibili. In particolare per il piano finanziario preventivo valgono i seguenti limiti: 20% per attività collaterali 10% per spese di pubblicità e promozione 10% per costi generali riferibili al progetto.

Il Programma Straordinario, la seguente ripartizione per l’anno 2020:

Stanziamento FURS (Fondo Unico Regionale dello Spettacolo) – Bilancio Autonomo: € 1.690.500,00;

Stanziamento Cultura – Bilancio Autonomo: € 800.000,00.

Scadenza

La domanda può essere presentata entro il 2 marzo 2020.