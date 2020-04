La Regione Lazio mobilita 450 milioni di euro per imprese e professionisti per superare questo periodo critico. Ma come fare per ottenere i finanziamenti? Ne abbiamo parlato con Alessandro Diano, commercialista romano.

La Regione Lazio ha stanziato nuove risorse economiche per imprese e professionisti a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma come fare per ottenere questi finanziamenti?

Ne abbiamo parlato con Alessandro Diano, commercialista romano, che segue le PMI in tutte le procedure degli incentivi regionali ed abbiamo raccolto più di qualche utile consiglio.

Regione Lazio: 450 milioni di euro

Key4biz. Nuove misure per sostenere le imprese del Lazio, di che si tratta?

Alessandro Diano. In considerazione delle grandi difficoltà economiche del tessuto d’impresa del Lazio, generate dall’emergenza del Coronavirus in tutti gli ambiti produttivi, la Regione ha approvato un pacchetto di misure a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio denominato “Pronto Cassa”. Un’opportunità che imprese e professionisti dovrebbero cogliere a volo.

Key4biz. Nello specifico quanto ammonta l’intervento della Regione Lazio?

Alessandro Diano. Gli interventi adottati mobiliteranno 450 milioni di euro, attraverso una rimodulazione di Fondi europei e regionali e grazie alla collaborazione con istituti di credito, Banca Europea degli Investimenti, Camere di Commercio del Lazio e Fondo centrale di Garanzia. Una iniziativa corale in linea con le esigenze del momento che è davvero critico per imprese e professionisti.

Key4biz. Come procedere?

Alessandro Diano. La prima misura varata è quella del Fondo Rotativo Piccolo Credito che, con una dotazione di 55 milioni, intende erogare prestiti di liquidità do piccola entità per un ammontare massimo di 10mila euro rimborsabile a tasso zero per 5 anni, con un anno di preammortamento.

Key4biz. Con quale obiettivo?

Alessandro Diano. Beh l’obiettivo è chiaro. Aiutare le micro, piccole e medie imprese e partite Iva del Lazio a superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento e in molti casi dal blocco di ogni attività provocato dall’emergenza del Coronavirus. Stando chiusi tra le pareti domestiche non si ha molto la percezione della difficoltà in corso, ma imprese e professionisti sanno bene quali problematiche abbai innescato questa situazione senza precedenti.

Key4biz. Abbiamo indicato i destinatari di tali misure, ma con quali criteri?

Alessandro Diano. I destinatari dei finanziamenti, come dicevamo, sono imprese, start-up, professionisti ma anche consorzi e reti d’impresa sino a 9 dipendenti e con sede operativa nel territorio regionale. Devono essere costituite entro l’8 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda non devono superare una esposizione bancaria superiore ai 100mila euro.

Key4biz. Cosa fare per ottenere il finanziamento?

Alessandro Diano. Vorrei sottolineare che i primi saranno premiati e quindi non si deve indugiare. La procedura è “a sportello” e le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che possono essere precompilate online, previa registrazione ed apertura di posizione di gara, a partire dalle ore 10 del 10 aprile 2020, per poi inviarla a partire dalle ore 10 del 20 aprile 2020.

Per informazioni:

dott. Alessandro Diano diano2@tiscali.it

Tel: 06/5758594

Cell: 347/5132616