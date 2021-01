Come combattere gli aumenti di luce e gas con il mercato libero

Come individuare le migliori offerte per tagliare le bollette.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il 2021 è iniziato con un nuovo rincaro per i prezzi di luce e gas. Sul finire dello scorso anno, infatti, ARERA ha comunicato il nuovo aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela. A partire dal 1° gennaio 2021, il prezzo dell’energia elettrica è aumento del +4.5% mentre quello del gas naturale ha fatto registrare un incremento del 5.3%.

Perché passare al mercato libero

Tali incrementi seguono rincari significativi arrivati ad inizio del quarto trimestre del 2020 (+15.6% per l’elettricità e +11.4% per il gas naturale). Per effetto dei nuovi rincari, i prezzi di luce e gas sono, di fatto, tornati sui livelli pre-pandemia. Per le famiglie che hanno forniture attive nel mercato tutelato, quindi, negli ultimi mesi si sono registrati aumenti significativi.

Il risparmio sulle bollette di luce e gas è, però, possibile. Scegliere di passare al mercato libero può, infatti, garantire un risparmio considerevole nel corso dei prossimi mesi. La conferma arriva da un’indagine di SOStariffe.it che, analizzando i prezzi del mercato libero e del mercato tutelato a gennaio 2021, ha evidenziato i margini di risparmio disponibili.

Sfruttando le migliori offerte luce e gas disponibili ad inizio 2021 sul mercato libero è possibile risparmiare diverse decine o, addirittura, centinaia di euro all’anno sulle bollette di luce e gas. Il risparmio ottenibile grazie alle offerte del mercato libero è legato a doppio filo al consumo annuo. I clienti che registrano consumi molto elevati, infatti, troveranno estremamente conveniente abbandonare il mercato tutelato.

Più di 200 euro all’anno di risparmio con il mercato libero

L’indagine di SOStariffe.it ha preso in considerazione tre diversi profili di consumo al fine di valutare la convenienza delle offerte del mercato libero, rispetto a quelle del mercato tutelato, sia per chi consuma poco che per chi, invece, registra consumi di luce e gas molto elevati. Secondo i dati raccolti dallo studio, il risparmio garantito dal passaggio al mercato libero è superiore ai 200 euro all’anno.

Il primo profilo di consumo considerato è quello del “Single” ed è caratterizzato da un consumo di energia elettrica di 1400 kWh all’anno e di 500 Smc di gas naturale all’anno con una fornitura situata a Milano. Per questo profilo di consumo, attivando le migliori offerte luce e gas del mercato si registra una spesa media di 268 euro per l’energia elettrica e 322 euro per il gas naturale nel corso di un anno. Complessivamente, quindi, la spesa per le bollette sarà di 590 euro.

Tale dato risulta superiore del +4% rispetto ai dati raccolti nel corso dell’ottobre del 2020 quando il profilo di consumo “Single” faceva registrare una spesa complessiva di 567 euro all’anno. Da notare, inoltre, che, secondo l’indagine, il passaggio al mercato libero per il profilo di consumo considerato garantisce un risparmio di 132 euro all’anno. Questo dato è inferiore del 6% rispetto a quello rilevato ad ottobre 2020 quando il risparmio del mercato libero era di 141 euro.

Il secondo profilo di consumo considerato è quello delle coppie. Tale profilo corrisponde ad un nucleo familiare che registra un consumo annuo di 2400 kWh di energia elettrica e un consumo annuo di 800 Smc di gas naturale con una fornitura situata a Milano. Tale profilo, passando al mercato libero, registra una spesa complessiva di 411 euro per l’energia elettrica e 510 euro per il gas naturale in un anno. Complessivamente, quindi, la spesa annuale è di 921 euro. Tale dato risulta più alto del +8.6% rispetto a quello rilevato ad ottobre 2020.

Il passaggio al mercato libero per il profilo di consumo considerato garantisce la possibilità di ottenere un risparmio annuale di 141 euro. Per il profilo “Coppia”, il passaggio al mercato libero risulta meno conveniente rispetto a quanto registrato ad ottobre 2020. Tre mesi fa, infatti, questo profilo di consumo poteva risparmiare sino a 199 euro all’anno passando al mercato libero. Il risparmio, quindi, è inferiore del 28,8%.

Il terzo profilo di consumo considerato dall’indagine di SOStariffe.it è quello della famiglia di quattro persone. Tale profilo si caratterizza per un consumo annuale di 3400 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale. Il passaggio al mercato libero, secondo i dati raccolti dall’indagine, garantisce una spesa annuale di 566 euro per l’energia elettrica e 842 euro per il gas naturale. Complessivamente, quindi, la spesa per le bollette è di 1408 euro.

Rispetto ai dati dell’ottobre del 2020, la crescita registrata dalla spesa complessiva è minima (+2,7%). Nella precedente rilevazione, infatti, questo profilo registrava una spesa di 1370 euro. Per il profilo di consumo “famiglia”, il passaggio al mercato libero conviene in misura considerevole. I dati raccolti dall’indagine confermano, infatti, che tale profilo permette di risparmiare sino a 217 euro all’anno sulle bollette. Il dato in questione risulta inferiore del 5.8% rispetto a quello registrato lo scorso ottobre.

Andando ad ipotizzare un ipotetico quarto profilo, caratterizzato da consumi di luce e gas ancora più elevati, il risultato sarebbe quello di un risparmio aggiuntivo sulle bollette. Al crescere dei consumi, infatti, cresce sia l’importo della bolletta che il margine di risparmio ottenibile se si passa dal mercato tutelato al mercato libero.

Come individuare le migliori offerte per tagliare le bollette

I risultati dell’indagine di SOStariffe.it confermano che il passaggio al mercato libero conviene sia per un cliente con consumi contenuti che per i clienti che registrano consumi di luce e gas più elevati. La convenienza garantita dal mercato libero, però, è legata a doppio filo alla scelta corretta delle offerte. Solo con l’attivazione delle offerte più convenienti, infatti, è possibile ottenere un risparmio significativo.

Attivando offerte poco convenienti, ci sarà il rischio di registrare un risparmio minimo o addirittura nullo nel confronto alle spese che si registrerebbero restando nel mercato tutelato. Per minimizzare l’importo delle bollette, quindi, è fondamentale scegliere con la massima attenzione le tariffe da attivare. Tale scelta può essere completata sfruttando uno strumento di comparazione online di offerte.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, è possibile accedere ad una panoramica completa delle offerte disponibili. Con la comparazione sarà facile individuare con la massima precisione le tariffe più convenienti da attivare.

Come utilizzare gli strumenti di comparazione per individuare le tariffe più convenienti e dare un taglio alle bollette? Il confronto delle offerte, per essere indicativo, va rapporto al proprio consumo annuo di luce e gas. Per questo motivo, l’utente deve indicare tale valore nell’apposita sezione del comparatore prima di avviare il confronto. In questo modo, per ogni tariffa disponibile si avranno informazioni precise in merito alla spesa annuale ed al relativo risparmio rispetto al mercato tutelato.

Per individuare il valore corretto del proprio consumo annuo è possibile:

ricavare tale dato dalla sezione consumi di precedenti bollette della luce e del gas

utilizzare il tool di calcolo integrato nel comparatore che consente all’utente di effettuare una stima precisa dei suoi consumi

Completato questo passaggio iniziale, inizierà la comparazione vera e propria. Il confronto permette di individuare in pochi secondi le tariffe più convenienti da attivare per ridurre al minimo il costo per le proprie forniture energetiche. Per scegliere le tariffe più vantaggiose è opportuno considerare:

la spesa annuale stimata ed il risparmio relativo rispetto al mercato tutelato

la presenza di vantaggi aggiuntivi come la clausola di prezzo bloccato (che protegge il cliente dall’aumento di prezzi per almeno 12 mesi) o la possibilità di accedere al prezzo del mercato all’ingrosso

i bonus che i fornitori del mercato libero mettono a disposizione dei nuovi clienti (buoni sconto da utilizzare presso aziende partner, periodi in cui il prezzo dell’energia è scontato o azzerato, promozioni “porta un amico” per ridurre ulteriormente il costo della bolletta

Una volta individuata l’offerta giusta da attivare, sarà possibile procedere con la sottoscrizione online. Attivare tramite procedura interamente digitale le tariffe del mercato libero è particolarmente conveniente. L’assenza di intermediari e la possibilità di interfacciarsi direttamente con il fornitore permettono di minimizzare i tempi di attivazione e di eliminare il rischio di fregature e truffe, elementi che spesso caratterizzano il mercato energetico.

L’attivazione delle tariffe luce e gas del mercato libero è gratuita. Tale procedura può essere completata in pochi step. L’utente deve fornire al nuovo fornitore i seguenti dati:

i dati anagrafici, il codice fiscale e un documento di riconoscimento dell’intestatario della fornitura

il codice POD per la luce e PDR per il gas che consentono di individuare in modo univoco le forniture (tali codici sono riportati nelle bollette precedenti

i dati di contatto (e-mail, numero di cellulare) e di pagamento (coordinate IBAN)

La procedura di attivazione di una nuova fornitura energetica richiede alcune settimane per il suo completamento. Nel frattempo, è garantita la continuità della fornitura e non è necessario cambiare il contatore.