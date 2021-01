Aumenti bollette luce e gas gennaio 2021, come risparmiare online

Come evitare gli aumenti in bolletta con le offerte luce e gas del mercato libero e come risparmiare con l’attivazione online.

Con l’inizio del nuovo anno sono entrati in vigore gli aumenti sul prezzo di luce e gas (e relative bollette) per i clienti in tutela annunciati a fine dicembre da ARERA. A partire dal primo trimestre del 2021, infatti, il prezzo dell’energia elettrica cresce del +4.5% mentre quello del gas naturale registra un rincaro del +5.3% per la “famiglia tipo” in tutela (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale). Tale aumento segue il forte rincaro arrivato ad inizio del quarto trimestre del 2020 (+15.6% per l’elettricità e +11.4% per il gas naturale) riportando i costi di luce e gas per i clienti in tutela sui livelli pre-pandemia.

Per le famiglie italiane, quindi, si pone il problema di individuare le opzioni a propria disposizione per risparmiare, evitando i rincari tariffari del mercato tutelato e gli effetti che l’incremento del prezzo di luce e gas per i clienti in tutela potrà avere sulle offerte del mercato libero. Per risparmiare, è opportuno agire subito ed individuare già nelle prime settimane del nuovo anno le soluzioni migliori per dare un taglio alle bollette sia nel breve che, soprattutto, nel lungo periodo. Il risparmio sulle bollette, in questo momento, in particolare, passa per la scelta delle migliori offerte luce e gas del mercato libero.

Come evitare gli aumenti in bolletta con le offerte luce e gas del mercato libero

Il mercato libero diventerà obbligatorio a partire dal 2022. Nel frattempo, però, scegliere le migliori tariffe presenti sul mercato di libera concorrenza può garantire già un considerevole risparmio, soprattutto in considerazione del recente rincaro tariffario che ha colpito i clienti in tutela a partire dal primo trimestre del 2021. Con una scelta corretta delle offerte luce e gas, infatti, è possibile ridurre la spesa annuale per le bollette di svariate decine o addirittura centinaia di euro (il risparmio è strettamente legato ai propri consumi).

Per evitare i rincari in bolletta, quindi, è opportuno puntare sulle migliori soluzioni del mercato libero. Una panoramica completa sulle tariffe più convenienti del momento è disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store per dispositivi Android e dall’Apple AppStore per disponibili iOS. Il comparatore consente di individuare le migliori tariffe in base alle proprie esigenze e, soprattutto, ai propri consumi.

Per ottenere un quadro completo delle offerte più convenienti per la propria fornitura basterà indicare:

una stima del consumo annuo di luce e gas; tale dato viene riportato nella sezione dedicata ai consumi della bolletta ma può essere calcolato, semplicemente, sfruttando il tool integrato nel comparatore

di luce e gas; tale dato viene riportato nella sezione dedicata ai consumi della bolletta ma può essere calcolato, semplicemente, sfruttando il tool integrato nel comparatore una stima della suddivisione dei consumi di energia elettrica nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 ; tale dato può essere recuperato dalla sezione consumi del comparatore

; tale dato può essere recuperato dalla sezione consumi del comparatore l’ubicazione della fornitura, per determinare la zona climatica che influenza la bolletta del gas, andando ad inserire il CAP o il comune di residenza

Il dato più importante è quello dei consumi annui. Questo dato, infatti, consente di effettuare una stima molto precisa dei costi annuali di una fornitura energetica legati all’attivazione di una qualsiasi offerta disponibile attualmente sul mercato libero. Il comparatore propone anche informazioni precise in merito al risparmio ottenibile rispetto al mercato tutelato. Da notare, inoltre, che il comparatore mette in evidenza anche le tariffe luce e gas che presentano prezzi superiori a quelli del mercato tutelato e che, quindi, non risultano particolarmente da attivare.

Considerando le tariffe disponibili a inizio gennaio 2021 sul mercato libero, un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale) può dare un taglio considerevole alla bolletta del gas. In particolare, scegliendo la migliore tariffa per l’energia elettrica, individuata tramite la comparazione, permette di risparmiare 77 euro in un anno rispetto al mercato tutelato e di sfruttare la clausola del prezzo bloccato per 12 mesi (il mercato tutelato registra aggiornamenti di prezzo ogni tre mesi).

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, il risparmio ottenibile è ancora maggiore. L’attivazione della miglior offerta disponibile a gennaio 2021, infatti, consente di risparmiare circa 200 euro all’anno al “cliente tipo”. Il risparmio maggiore è garantito dalle offerte che seguendo l’andamento del prezzo all’ingrosso del gas naturale, con aggiornamenti mensili. Scegliendo un’offerta con prezzo bloccato per almeno 12 mesi, invece, il risparmio ottenibile sarà di circa 85 euro all’anno.

Complessivamente, quindi, il passaggio alle migliori offerte luce e gas del mercato libero permette di risparmiare sino a quasi 280 euro. Volendo puntare esclusivamente su tariffe luce e gas a prezzo bloccato per almeno un anno, invece, il risparmio massimo ottenibile sarà di circa 160 euro. Anche chi è nel mercato libero ma registra una spesa molto elevata può sfruttare la comparazione per individuare le tariffe luce e gas più convenienti da attivare per risparmiare.

Nella valutazione delle migliori tariffe luce e gas è opportuno valutare anche bonus e vantaggi aggiuntivi garantiti dalle varie offerte dei fornitori. Ad esempio, infatti, molti fornitori mettono a disposizione dei nuovi clienti promozioni esclusive, con sconti fissi in bolletta o con la riduzione temporanea del prezzo dell’energia. In alternativa, è possibile attivare offerte con buoni sconto da sfruttare presso aziende partner oppure promozioni del tipo “invita un amico” per ottenere sconti extra in bolletta.

Risparmiare con l’attivazione online

La scelta delle migliori offerte luce e gas può essere fatta online. Non c’è bisogno di parlare con consulenti o venditori di dubbia affidabilità e serietà. Sfruttando la comparazione online, infatti, è possibile confrontare tutte le migliori tariffe luce e gas disponibili sul mercato libero ed ottenere informazioni precise in merito alle spese annuali legate alle bollette.

Dopo aver scelto le tariffe più vantaggiose, sarà possibile passare al risparmio effettivo grazie all’attivazione online. Le offerte del mercato libero, infatti, sono attivabili direttamente online, eliminando i costi legati alla presenza di intermediari. L’attivazione online può essere fatta raggiungendo il sito del fornitore direttamente dal comparatore di offerte.

Per completare la sottoscrizione di un nuovo contratto luce o gas tramite procedura online è necessario fornire:

i dati anagrafici, il codice fiscale ed un documento di identità dell’intestatario della fornitura

il codice POD, per la fornitura di energia elettrica, ed il codice PDR, per la fornitura di gas naturale; tali codici sono disponibili su precedenti bollette e consentono al nuovo fornitore di individuare, in modo univoco, la fornitura del cliente

i dati di contatto (numero di cellulare e indirizzo e-mail per ricevere la documentazione contrattuale) e le coordinate bancarie IBAN nel caso in cui si voglia puntare sulla domiciliazione

Ricordiamo che l’attivazione di una nuova fornitura non è immediata. Dopo l’invio della richiesta online, infatti, sarà necessario attendere alcune settimane per il completamento delle procedure tecnico-amministrative che saranno gestite interamente dal fornitore. Per il cliente, invece, non ci sarà nulla da fare oltre che attendere il completamento della procedura.

L’attivazione di nuove tariffe luce e gas è gratuita. Da notare, inoltre, che non è necessario cambiare il contatore. Richiedendo una nuova tariffa, inoltre, è garantita la continuità della fornitura nel passaggio da un fornitore ad un altro.

Le altre opzioni per risparmiare sulle bollette di luce e gas

L’importo delle bollette di luce e gas è legato a diversi fattori. Alcuni degli elementi che concorrono al calcolo dell’importo complessivo rappresentano dei costi “fissi” e sono stabiliti da ARERA, l’autorità italiana dell’energia. Su questi elementi, i consumatori non hanno margini di risparmio ed il passaggio al mercato libero non fa differenze rispetto a quanto si pagherebbe restando nel mercato tutelato.

Per risparmiare è necessario abbassare il costo dell’energia, scegliendo le migliori tariffe luce e gas del mercato libero ed ottenendo condizioni economiche migliori rispetto a quelle applicate nel mercato tutelato. In alternativa, per minimizzare i costi delle bollette è necessario ridurre il consumo effettivo di energia. Dando un taglio ai consumi, infatti, è possibile risparmiare cifre significative.

La riduzione dei consumi può avvenire in due modi:

riducendo gli sprechi di energia e modificando le proprie abitudini per consumare un quantitativo inferiore di energia elettrica e gas naturale

e modificando le proprie abitudini per consumare un quantitativo inferiore di energia elettrica e gas naturale puntando sull’efficienza energetica, ad esempio acquistando elettrodomestici e una caldaia con una classe d’efficienza elevata

La prima soluzione richiede un cambio radicale delle proprie abitudini, andando a modificare il modo in cui si utilizza l’energia. La seconda soluzione, invece, richiede un investimento economico significativo con la necessità di acquistare prodotti caratterizzati da consumi energetici contenuti. In entrambi i casi, quindi, è necessario valutare con attenzione le proprie scelte.

Solo scegliendo le tariffe luce e gas del mercato libero e puntando sulle soluzioni più convenienti è possibile ottenere un risparmio senza intervenire sulle proprie abitudini di consumo e senza fare investimenti economici per l’aggiornamento degli elettrodomestici e della caldaia. La strada garantita dal mercato libero è, quindi, quella più comoda per ottenere un risparmio.