Tariffe congiunte luce e gas: 5 consigli su come scegliere quella più adatta

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il mercato delle offerte luce e gas include svariate opzioni a disposizione delle famiglie italiane. Puntando sul mercato libero e scegliendo, con attenzione, le tariffe più vantaggiose è possibile dare un taglio netto alle bollette e risparmiare decine di euro all’anno (a parità di consumi). Tra le varie soluzioni disponibili per gli utenti, sul mercato libero troviamo anche le tariffe congiunte luce e gas, note anche con il nome di “tariffe dual fuel”.

In sostanza, queste soluzioni prevedono che l’utente attivi una fornitura di luce ed una fornitura di gas con lo stesso gestore. In molti casi, l’azienda presente sul mercato libero propone vantaggi extra ai clienti che scelgono di attivare una tariffa congiunta luce e gas. Per questo motivo, le soluzioni “dual fuel” rappresentano una parte centrale del mercato energetico. Per massimizzare il risparmio, queste soluzioni possono rappresentare una scelta ottimale.

SOStariffe.it, per venire incontro alle esigenze di risparmio delle famiglie, ha stilato un elenco di consigli mirati a scegliere, in modo corretto, le tariffe dual fuel più adatte alle proprie esigenze. Seguendo questi consigli sarà possibile sfruttare tutti i vantaggi di questa particolare tipologia di offerte e risparmiare sulle bollette di luce e gas. Ecco i dettagli:

Come scegliere le tariffe dual fuel per risparmiare sulle bollette di luce gas

Puntare sulle tariffe dual fuel può essere un’ottima soluzione per minimizzare i costi delle forniture di luce e gas. La scelta di un solo gestore per entrambe le forniture energetiche, infatti, può garantire vantaggi significativi agli utenti. Molti gestori, infatti, offrono condizioni tariffarie agevolate ai clienti che scelgono di attivare una doppia fornitura. Le offerte che includono una doppia fornitura vengono spesso chiamate tariffe “dual fuel”.

Queste soluzioni possono garantire un risparmio massimizzato. La scelta dello stesso fornitore per luce e gas permette, infatti, di ottenere vantaggi extra. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, sarà possibile ottenere un quadro completo delle soluzioni dual fuel presenti sul mercato e accedere così a massimo dei vantaggi possibili, minimizzando l’importo delle bollette.

Con la comparazione delle offerte è possibile sfruttare la grande varietà di scelta presente sul mercato libero. Analizzando tutte le proposte presenti sul mercato, oltre alle tariffe con il prezzo più basso, sarà possibile analizzare i vantaggi extra (buoni sconto, sconti aggiuntivi sulle bollette) che i fornitori mettono a disposizione dei clienti che scelgono le tariffe dual fuel.

Un altro punto individuato da SOStariffe.it per sottolineare i vantaggi delle offerte luce e gas congiunte è quello della semplificazione. Con le tariffe dual fuel, infatti, si dovrà gestire il rapporto con un solo gestore invece che con due gestori distinti. Ci sarà, quindi, da interfacciarsi con un solo servizio clienti e, in molti casi, si riceverà una sola bolletta, che includerà sia i consumi dell’elettricità che quelli del gas naturale.

Anche le forniture potranno essere gestite con maggior semplicità. Avendo un solo fornitore con cui interfacciarsi, infatti, ci sarà una sola app e una sola area utente da tenere d’occhio e, eventualmente, utilizzare per la gestione delle forniture energetiche. La semplificazione garantita dalle tariffe dual fuel è notevole e si affianca al risparmio.

Tariffe congiunte

Le tariffe congiunte luce e gas riprendono mole caratteristiche delle tariffe tradizionali. Nella scelta delle offerte più convenienti, quindi, è opportuno valutare gli stessi elementi che si prendono in considerazione quando si vuole attivare una tariffa luce o una tariffa gas. Le caratteristiche da tenere in considerazione per scegliere le offerte più vantaggiose sono diverse.

In particolare, un primo elemento da considerare è quello della clausola del prezzo dell’energia bloccato. Si tratta di un elemento che spesso permette di massimizzare il risparmio nel lungo periodo, evitando i rincari che potrebbero caratterizzare il mercato energetico. Scegliendo tariffe dual fuel a prezzo bloccato, quindi, il prezzo di luce e gas sarà fisso e immutabile per un numero di mesi stabilito dalle condizioni contrattuali.

La maggior parte delle tariffe a prezzo bloccato prevedono un prezzo dell’energia fisso per almeno 12 mesi. In alcuni casi, la clausola del prezzo bloccato viene estesa a 18 mesi o anche a 24 mesi. Sono più rare, invece, le soluzioni a prezzo bloccato per 36 mesi. Solitamente, inoltre, all’aumentare del periodo di prezzo bloccato aumenterà il costo effettivo dell’energia. È necessario, quindi, fare una valutazione attenta per scegliere l’offerta migliore.

Di certo, le offerte a prezzo bloccato permettono di evitare i rincari del mercato energetico. Se i prezzi di luce e gas dovessero subire un incremento, infatti, le tariffe a prezzo bloccato non subiranno variazioni di alcun tipo, almeno sino alla fine del periodo promozione. Quest’aspetto rappresenta un importante plus e può garantire al cliente la certezza di aver attivato tariffe davvero convenenti.

La flessibilità oraria

Un altro elemento da considerare, nella scelta delle migliori soluzioni, è quello della flessibilità oraria per quanto riguarda l’utilizzo dell’energia elettrica. Le tariffe dual fuel, per quanto riguarda la componente luce, sono disponibili sia in versione monoraria che in versione multi-oraria. Esattamente come avviene con le normali tariffe per l’energia elettrica, quindi, quando si valuta l’attivazione di una “dual fuel” è opportuno considerare questa distinzione per quanto riguarda l’energia elettrica.

In linea di massima, come sempre quando si deve scegliere tra monoraria e multi-oraria (bioraria o trioraria) è opportuno considerare la distribuzione dei propri consumi di energia elettrica. Il dato in questione è riportato nella sezione relativa ai consumi dell’ultima bolletta. In particolare, bisognerà andare a verificare la distribuzione dei consumi tra le fasce orarie F1, F2 ed F3.

Le tariffe monorarie hanno un prezzo dell’energia elettrica identico per queste tre fasce. Di conseguenza, il prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo. Le tariffe biorarie hanno un prezzo per la fascia F1 e uno per le fasce F2 e F3. Le tariffe triorarie, infine, hanno un prezzo per ogni fascia con la F3 che di solito è la più conveniente. In linea di massima, chi concentra i consumi nelle fasce F2 ed F3 troverà più vantaggioso puntare sulle soluzioni multi-orarie.