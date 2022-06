“Dopo le recenti indiscrezioni uscite sulla stampa in merito al coinvestimento di Tim ritengo opportuno intervenire nuovamente sulla questione per smentire le dichiarazioni attribuite alla Commissaria Aria in occasione della presentazione della Relazione Annuale dell’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete Tim, in base alle quali AgCom a breve sarebbe pronta a notificare alla Commissione europea una nuova offerta di coinvestimento” afferma la Commissaria AgCom Elisa Giomi.

Il 7 giugno scorso l’Autorità aveva deciso, con il voto contrario della Commissaria Giomi, di ritirare la notifica dello schema di provvedimento precedente, a causa della richiesta di Tim arrivata all’indomani della notifica stessa, di adeguare i prezzi al tasso di inflazione.



“Ho richiesto ai colleghi – prosegue Giomi – di precisare pubblicamente che da allora nessuna risultanza istruttoria sul rigetto o approvazione dell’offerta è stata posta all’ordine del giorno, poichè l’istanza di Tim è al vaglio degli uffici e l’iter procedimentale richiede tempo, prevedendo tra l’altro le consultazioni degli altri operatori interessati e dell’Autorità Antitrust”.

“Non avendo ricevuto dal Consiglio riscontro positivo alla mia richiesta, mi vedo costretta a prendere pubblicamente le distanze dalle dichiarazioni attribuite alla collega Aria riferibili all’operato dell’intero Consiglio” spiega la Commissaria che conclude “per un’Authority indipendente è fondamentale smentire affermazioni che possono ingenerare aspettative distorte sugli esiti dei procedimenti, che come nel caso del coinvestimento di TIM non dovrebbero essere scontati”.