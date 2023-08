Cloud, ricavi globali a 545 miliardi di dollari (+23% su base annua)

Servizi cloud, incremento dei ricavi nel 2022

La spesa delle organizzazioni in servizi cloud sta aumentando progressivamente in tutto il mondo. Secondo nuove stime IDC, i ricavi a livello globale per il mercato dei servizi di cloud pubblico sono arrivati nel 2022 a 545,8 miliardi di dollari, in un aumento del 22,9% rispetto all’anno precedente.

“Date le attuali sfide economiche, è facile concludere che ci troviamo in un periodo in cui l’attenzione al contenimento delle spese e all’ottimizzazione dell’uso delle risorse cloud esistenti diventerà priorità dei CIO e farà la fortuna dei fornitori IT per diversi anni ancora. Non solo, i provider di servii cloud giocheranno anche un ruolo centrale nella valutazione e nell’adozione dell’IA“, ha affermato Rick Villars, vicepresidente Worldwide Research IDC.

SaaS, IaaS e PaaS

Le applicazioni Software as a Service (SaaS) ha continuato a rappresentare la principale fonte di entrate dei servizi di cloud pubblico, con una quota su totale del 45% nel 2022 (System Infrastructure Software + Applications).

Poi c’è il segmento IaaS, o Infrastructure as a Service, che è il secondo driver, con una quota di mercato pari al 21,2% sul totale dei ricavi, mentre Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS) hanno rappresentato rispettivamente una quota ricavi del 17% e il 16,7%.

Stando ai nuovi dati del Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker di IDC, sono stati i primi grandi palayer del settore a livello mondiale ad accaparrarsi la fetta più grande dei guadagni.

Il dominio delle Big Tech

Il 41% dei ricavi del mercato dei servizi cloud segmento SaaS su scala globale è andato a Microsoft, Amazon, Saleforce, Google e Oracle, in aumento del 27,3% su base annua.

Se invece si prendono in considerazione i ricavi di tutti i segmenti del mercato dei servizi cloud nel mondo (SaaS, IaaS, PaaS), allora i primi cinque fornitori si spartiscono il 75% dei ricavi (Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, IBM).