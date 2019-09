Cloud, nei primi sei mesi del 2019 ricavi globali a 150 miliardi di dollari

Dalle infrastrutture ai servizi, i fornitori di soluzioni cloud hanno fatturato 150 miliardi di dollari tra gennaio e giugno 2019. Il dato è contenuto nel nuovo Report di Synergy Research, che conferma una crescita dei ricavi delle imprese del cloud superiore al 24% su base annua.

“I mercato tecnologici legati al cloud stanno mostrando tassi di crescita a doppia cifra, dal 10% al 40%, mentre la spesa annuale raddoppierà in meno di quattro anni”, ha spiegato John Dinsdale, Chief Analyst di Synergy Research Group, nel commento allo studio.

“Il cloud dominerà il panorama IT mondiale entro pochissimo tempo – ha affermato Dinsdale – perché si sono aperte grandi opportunità di crescita per nuovi attori del mercato e per il lancio di tecnologie disruptive e vantaggiosi modelli di business”.

Per qual che riguarda i servizi cloud, IaaS (Infrastructure as a Service) e PaaS (Platform as a Service) hanno mostrato i tatti di crescita più alti, attorno al 44%, seguiti dal segmento SaaS (Software as a Service) al 27%, quindi l’UCaaS (Unified communications as a Service) al 23%.

Nella prima metà dell’anno, la spesa in software e hardware è arrivata a 55 miliardi di dollari, mentre i ricavi dei cloud service provider hanno raggiunto i 90 miliardi di dollari.