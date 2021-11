Le scelte di oggi nel disegnare il cloud nazionale sono importanti per il futuro e impattano sullo sviluppo delle competenze all’interno delle organizzazioni. Affidarsi in modo esclusivo alle Big Tech pone un tema di sovranità digitale, in termine di sicurezza e di protezione dei dati, e quindi è importante capire se ci sono dei modelli alternativi, delle best practice che possono essere condivise. Il panel Cloud nazionale e sovranità digitale: quale strategia per il Paese? sarà una riflessione, a partire dalla definizione della strategia Cloud Italia, sugli scenari che si aprono per i servizi in rete con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati.



Ospiti del panel:

Paolo De Rosa , CTO Dipartimento per la Trasformazione Digitale,

, CTO Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Vincenzo Di Nicola , Responsabile per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale INPS.

, Responsabile per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale INPS. Antonio Baldassarra , Consigliere Consorzio Italia Cloud,

, Consigliere Consorzio Italia Cloud, Gianluca Mazzini , Direttore Generale Lepida

, Direttore Generale Lepida Federico Ruggieri, Direttore GARR.

Moderatore: Luigi Garofalo, giornalista di Key4biz.

Chiusura dei lavori: Claudia Battista, vice Direttore del Consortium GARR



L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma BlueMeet GARR previa registrazione, e in streaming su www.garr.tv e sui canali social Rete GARR (Youtube, Facebook, Linkedin). L’edizione 2021 del Workshop GARR è iniziata oggi online e terminerà venerdì 12 novembre.



Link utili



Sito dell’evento: https://ws21.garr.it

Link diretto alla pagina di iscrizione: https://eventi.garr.it/it/ws21/registrazioni

Link al programma del 12 novembre: https://eventi.garr.it/it/ws21/programma/venerdi-12-novembre-2021