Cloud computing: mercato globale a 1,55 trilioni di dollari entro il 2030

L’ascesa delle piattaforme cloud: gli investimenti in questo settore raddoppieranno entro il 2024. L’anno scorso si sono raggiunti i 369 miliardi di dollari di valore di mercato a livello mondiale.

Secondo un nuovo studio pubblicato da Forrester Research, dal titolo “Global Tech Outlook”, il mercato tecnologico globale continuerà a crescere quest’anno, soprattutto grazie al segmento software (+10,5%) e ai servizi IT (+6,8%), in una parola, grazie al cloud.

Alla base di questo aumento di spesa c’è la crescita della domanda di infrastrutture e servizi cloud, tanto che il 58% delle applicazioni aziendali si stima passeranno sul cloud nei prossimi due anni.

Secondo il Rapporto, inoltre, gli investimenti in soluzioni di cloud pubblico raddoppieranno entro il 2025 a livello mondiale.

Il cloud computing è il pilastro dell’attuale transizione digitale, tanto che si stima un valore di mercato globale per il 2021 pari a 369 miliardi di dollari, contro i 101 miliardi del 2020.

Un mercato che è triplicato nel giro di 12 mesi sull’onda della corsa alle tecnologie internet e digitali per sostenere il mondo del lavoro (da remoto) e dello studio (didattica a distanza). durante le fasi più dure della pandemia mondiale di Covid-19, assicurando la continuità dei servizi e dei processi a fronte di blocchi e restrizioni.

Tra i sistemi cloud che hanno registrato un aumento di domanda maggiore che in passato troviamo l’ Infrastructure as a Service o IaaS e il Software as a Service o SaaS, quest’ultimo cresciuto del 54% durante l’anno passato.

Con un tasso di crescita medio annuo (Cagr 2022-2030) atteso del +15/16%, un altro studio di Grand View Research valuta invece il mercato mondiale del cloud attorno a 1,15 trilioni di dollari di valore entro la fine di questo decennio.

Il 73% delle aziende ha dichiarato nella survey che ha già spostato su piattaforme SaaS le proprie applicazioni.