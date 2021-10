Clima, UE: saranno mobilitati 1.000 miliardi di euro entro il 2030

Il primo summit sugli investimenti sostenibili

I cambiamenti del clima sono reali, ci riguardano da vicino, mettono in pericolo la nostra vita, in alcuni casi, in altri rendono l’ambiente in cui viviamo potenzialmente ostile, con costi crescenti legati a danni materiali e finanziari.

Lo sanno bene i capi di Stato e lo sanno bene anche i mercati. La Commissione europea ha inaugurato oggi, l’EU Sustainable Investment Summit 2021, il primo evento annuale dedicato alla finanza sostenibile e alle possibili strategie per accelerare la decarbonizzazione e favorire il ricorso alle fonti energetiche pulite per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050.

Ursula von der Leyen: “Mobiliteremo 1.000 miliardi per il clima”

We need massive investment for the transition to a more sustainable economy.



Europe will mobilise €1 trillion in sustainable investment by 2030.



Yet there is still a gap to close.



So we need more private investment, more countries on board and higher global ambition. pic.twitter.com/mJZKkEnD0W — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2021

“Abbiamo bisogno di massicci investimenti per la transizione verso un’economia più sostenibile”, ha dichiarato la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, intervenendo al summit.

“L’Europa mobiliterà 1.000 miliardi di euro di investimenti sostenibili entro il 2030”, ha poi annunciato, ricordando che “c’è ancora un gap da colmare”, rispetto a quanto necessario per mantenere vivi gli obiettivi fissati per la metà del secolo, e che “c’è bisogno di più investimenti privati, di più Paesi a bordo e di una maggiore ambizione globale” in termini di politiche green reali per un cambiamento concreto.

“Per raggiungere obiettivi climatici dobbiamo investire l’equivalente del 2,5% del PIL globale ogni anno solo nel sistema energetico“, ha sottolineato la von der Leyen al summit.

Centralità dei green bond

Per attirare più risorse finanziarie e più investitori servono regole chiare e certe per tutti, “bisogna creare un rapporto di fiducia tra investitore e imprenditore”, ha aggiunto la von der Leyen, ricordando a riguardo “la Commissione ha proposto specifici standard per i green bond”, che devono essere concretamente verdi e con un impatto ambientale positivo, misurabile e verificabile.

“Chiunque, anche i semplici cittadini, di fronte ad un cambiamento climatico sempre più rapido ed estremo devono avere la possibilità di concedere fiducia ad investimenti verdi, senza inganni, senza più casi di greenwashing”, ha precisato la Presidente della Commissione Ue.

I primi green bond per un valore complessivo di 250 miliardi di euro saranno emessi questo mese sotto la bandiera del NextGenerationEU.