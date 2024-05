Clienti vulnerabili per luce e gas: chi sono e come restare in Tutela

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

La fine del mercato tutelato della luce e del gas non interessa l’intero gruppo dei clienti con un’utenza attiva. È stata infatti identificata una categoria di clienti che, a causa delle proprie condizioni personali o economiche, è considerata più fragile e in diritto di continuare a essere servita alle condizioni del mercato tutelato.

Le categorie che rientrano nell’ambito dei clienti vulnerabili e le modalità di esercizio del diritto a essere serviti a condizioni di maggior tutela sono diverse a seconda che si parli del mercato della luce o di quello del gas. In ogni caso, chi è servito alle condizioni di tutela può decidere di passare al mercato libero e scegliere una delle tariffe luce e gas proposte dai fornitori.

In questo periodo di transizione dal mercato tutelato a quello libero, l'ARERA si è preoccupata di offrire qualche garanzia in più ai clienti considerati vulnerabili.

Chi sono i clienti vulnerabili

In questo periodo di transizione dal mercato tutelato a quello libero, l’ARERA si è preoccupata di offrire qualche garanzia in più ai clienti considerati vulnerabili. In particolare, chi rientra in questa categoria può continuare a essere servito alle condizioni di tutela e avere bollette a cui si applicano le condizioni economiche e contrattuali definite dall’ARERA.

Sono considerati clienti vulnerabili per luce e gas:

Coloro che hanno più di 75 anni di età;

Coloro che hanno una disabilità riconosciuta ai sensi della legge n.104/92:

I nuclei familiari che percepiscono il bonus sociale per disagio economico;

Le famiglie che vivono in un’abitazione di emergenza a seguito di una calamità.

Rientra nella categoria dei clienti vulnerabili del mercato elettrico anche:

Chi vive in un’isola minore non interconnessa;

Chi usufruisce del bonus sociale per disagio fisico.

Come restare nel mercato tutelato della luce

Il mercato tutelato dell’energia elettrica finirà ufficialmente il 30 giugno. Per i clienti vulnerabili c’è la possibilità di continuare a essere serviti alle condizioni di tutela, senza subire alcun cambiamento rispetto al passato.

Chi percepisce il bonus sociale o ha più di 75 anni non deve fare nulla: i fornitori dell’energia elettrica sanno già che l’utenza è considerata vulnerabile e quindi la fornitura rimane la stessa in automatico.

Chi invece rientra in una diversa categoria di vulnerabilità deve presentare richiesta al fornitore esercente del servizio di maggior tutela della propria zona. Per fare domanda si può usare il modulo messo a disposizione dall’ARERA, quello inviato insieme alla bolletta dal proprio fornitore di energia o quello scaricato dal sito internet del fornitore.

Il modulo di richiesta contiene l’indicazione dei propri dati anagrafici, dei dati della propria utenza e l’indicazione del motivo per il quale si richiede di restare in tutela. Per maggiori dettagli, è possibile contattare il servizio clienti del proprio fornitore oppure consultare il sito di ARERA.

Come rientrare nel servizio di tutela della vulnerabilità del gas

Nel mercato del gas le cose sono un po’ diverse, dal momento che il mercato tutelato è terminato a fine 2023.

Le persone per le quali la vulnerabilità è stata riconosciuta in automatico sono nel mercato cosiddetto di tutela della vulnerabilità, quello che ha preso il posto del vecchio mercato tutelato, con condizioni di fornitura stabilite dall’ARERA.

Gli altri clienti vulnerabili che si trovano nel mercato libero oppure sono serviti con un’offerta di tipo PLACET possono chiedere il rientro nel mercato tutelato, inviando la richiesta al fornitore che esercita il servizio tutelato nella propria zona di residenza.

Per sapere se si è nel servizio di tutela della vulnerabilità o in un altro mercato è sufficiente leggere la bolletta: nella parte iniziale del documento è riportata l’indicazione relativa al tipo di fornitura a cui fa riferimento la propria utenza.

Il passaggio dal mercato libero a quello tutelato è sempre possibile, senza scadenza e naturalmente riguarda sia le utenze del gas sia quelle dell'elettricità. Lo stesso vale al contrario: i clienti vulnerabili possono decidere in qualsiasi momento di attivare un contratto luce e gas con uno dei fornitori del mercato libero.