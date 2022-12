Cioffi (CNU): “Elezione Lasorella a presidenza Erga importante riconoscimento”

“L’elezione di Giacomo Lasorella a Presidente del Gruppo dei regolatori europei dell’audiovisivo – ERGA – rappresenta un importante riconoscimento del ruolo centrale svolto dall’AGCOM nella promozione di un approccio regolamentare sempre più coordinato su scala europea nel settore audiovisivo”. Lo afferma Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU).

“Il CNU” – aggiunge Cioffi – “forte del lavoro che sta svolgendo in stretta sinergia con l’AGCOM, augura buon lavoro al Presidente Lasorella, nella certezza che sotto il suo mandato l’ERGA dedicherà la massima attenzione alla tutela di cittadini e utenti, in particolare dei minori e delle fasce più deboli, in una necessaria logica di coordinamento sovranazionale rispetto alle nuove sfide che la digitalizzazione ci pone”.