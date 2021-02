Cinque elementi da valutare quando si sceglie un’offerta luce e gas

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il risparmio sulle bollette di luce e gas pasa da una scelta attenta delle tariffe. I margini per ridurre l’importo delle bollette sono considerevoli ed una famiglia ha la possibilità di ottenere un risparmio mensile di diverse decine di euro andando a valutare con attenzione le tariffe luce e gas da attivare per la propria abitazione.

Ecco, quindi, 5 elementi da valutare quando si sceglie un’offerta luce e/o gas per la propria casa in modo da minimizzare i costi (a parità di consumi) e ottenere un risparmio considerevole.

1) Passare al mercato libero

Il mercato tutelato, per i clienti domestici, terminerà ad inizio del 2022. Nel frattempo, però, è già possibile passare al mercato libero sfruttando i vantaggi delle tariffe luce e gas proposte dai vari fornitori del settore. Il primo elemento da considerare per risparmiare sulle bollette di luce e gas è rappresentato dal passaggio al mercato libero. Chi è ancora nel mercato tutelato, infatti, ha la possibilità di dare un taglio immeditato alle bollette passando al mercato libero.

A rendere ancora più conveniente il passaggio al mercato libero ci sono le caratteristiche aggiuntive delle tariffe. Nel mercato tutelato, infatti, le condizioni economiche sono regolate da ARERA e aggiornate ogni tre mesi. Il cliente non ha alcun margine di manovra e non può beneficiare di bonus extra. Scegliendo il mercato libero, invece, si potranno ottenere diversi vantaggi.

Ad esempio, sarà possibile attivare tariffe a prezzo bloccato, assicurandosi una protezione contro i possibili rincari del mercato energetico (tale opzione non è disponibile nel mercato tutelato dove i prezzi si aggiornano ogni tre mesi). Molti fornitori del mercato libero, inoltre, propongono bonus extra come buoni sconto da utilizzare con aziende partner, programmi fedeltà e promozioni “porta un amico” che consentono di ottenere risparmio aggiuntivo.

2) Sfruttare la comparazione online per individuare le migliori offerte

La strada verso il risparmio sulle bollette passa per la scelta corretta delle tariffe luce e gas da attivare. Il mercato libero presenta tantissime proposte e orientarsi in autonomia è praticamente impossibile. A disposizione degli utenti, però, c’è la comparazione online. Sfruttando un comparatore di offerte basterà inserire una sola volta il proprio consumo annuo di energia (il dato è presente nell’ultima bolletta ricevuta dal proprio fornitore) per andare a calcolare delle stime dei costi che si registrerebbero attivando tutte le offerte presenti sul mercato libero.

La comparazione online è disponibile gratuitamente tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile da dispositivi mobili grazie all’App di SOStariffe.it che può essere scaricata dal Google Play Store e dall’Apple AppStore. In pochi click, la comparazione consente di individuare le migliori tariffe luce e gas del momento da attivare direttamente online per minimizzare gli importi delle bollette.

Il risparmio ottenibile con la comparazione online delle offerte luce e gas del mercato libero è notevole. Ipotizziamo di voler individuare le migliori tariffe per un “cliente tipo” (residente a Milano, consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica con 50% dei consumi in fascia F1, consumo annuo di gas naturale di 1400 Smc). Inserendo i dati del “cliente tipo” nel comparatore di SOStariffe.it, in pochi secondi sarà possibile ottenere informazioni dettagliate su tutte le tariffe disponibili sul mercato libero.

I risparmi su luce e gas

In particolare, per ogni tariffa, il comparatore ci fornirà indicazioni legate al costo annuale della fornitura e al risparmio ottenibile rispetto al mercato libero. Considerando le offerte di febbraio 2021 e le attuali condizioni del mercato tutelato, il passaggio al mercato libero, con la contestuale attivazione delle migliori offerte, consente di ottenere un risparmio annuale di 85 euro per l’energia elettrica e 115 euro per il gas naturale. Complessivamente, quindi, la comparazione consente di risparmiare circa 200 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

I numeri sul risparmio sono legati al profilo di “cliente tipo” individuato. Aumentando il consumo annuo, infatti, aumenterà anche il risparmio annuale ottenibile passando dal mercato tutelato al mercato libero. Per questo motivo, è opportuno considerare di volta in volta i propri consumi per poter identificare le tariffe più convenienti in base alle proprie necessità.

3) Puntare sulle offerte di luce e gas a prezzo bloccato per evitare i rincari

Il mercato libero presenta, tra le varie proposte disponibili, anche offerte luce e gas a prezzo bloccato. Queste soluzioni garantiscono notevoli vantaggi agli utenti. Scegliendo tariffe a prezzo bloccato, infatti, il prezzo della componente energia della bolletta sarà fisso e bloccato per tutta la durata prevista dalle condizioni contrattuali. Il prezzo della componente energia viene moltiplicato per il quantitativo di energia consumato nel periodo di fatturazione per determinare la parte della bolletta legata ai consumi registrati dall’utente.

Bloccando il prezzo della componente energia, quindi, si potrà contare su di una protezione contro i possibili rincari futuri del mercato energetico. Sul mercato libero ci sono numerose offerte con prezzo bloccato per 12 mesi. A disposizione degli utenti ci sono anche tariffe a prezzo bloccato per 24 mesi e addirittura per 36 mesi. Sfruttando la comparazione online è possibile verificare facilmente le migliori soluzioni di questo tipo e risparmiare con la consapevolezza di poter contare su di una protezione contro i rincari del mercato energetico.

4) Sfruttare le offerte multi-orarie per minimizzare la bolletta della luce

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica c’è un altro elemento da considerare per risparmiare. L’attivazione di offerte luce multi-orarie, infatti, può garantire la possibilità di ottenere un risparmio aggiuntivo. Tali offerte, infatti, presentano un prezzo della componente energia legato all’orario di utilizzo. Alcune famiglie potranno ottenere un notevole risparmio in bolletta puntando sulle soluzioni multi-orarie.

Le fasce orarie in cui viene suddivisa la settimana sono tre:

F1: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19

dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19 F2: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato dalle 7 alle 23

dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato dalle 7 alle 23 F3: dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 7, il sabato, dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale

Le fasce F2 ed F3 sono quelle più economiche. Gli utenti che concentrano i consumi in tali fasce potranno trovare più convenienti le offerte multi-orarie rispetto a quelle monorarie, ovvero le tariffe con un prezzo dell’energia indipendente dall’orario di utilizzo. Per verificare la suddivisione dei propri consumi è possibile dare un’occhiata alle statistiche sui consumi disponibili nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore.

A disposizione degli utenti ci sono offerte biorarie (in cui il prezzo della fascia F2 è uguale a quello della F3) e offerte triorarie (con un prezzo diverso per ogni fascia oraria). Da notare che le offerte multi-orarie possono essere disponibili anche con prezzo bloccato. Il prezzo bloccato e la tipologia di tariffa (monoraria o multi-oraria) sono due aspetti slegati che caratterizzano le proposte del mercato libero.

5) Sfruttare i vantaggi della digitalizzazione delle forniture di luce e gas

Nella scelta di nuove tariffe luce e gas è opportuno sfruttare al massimo quello che è uno degli ultimi trend del mercato energetico, la digitalizzazione. In questi ultimi anni, un numero significativo di fornitori “tradizionali” sta sfruttando gli strumenti digitali per proporre un servizio sempre più completo e conveniente per gli utenti.

Nello stesso tempo, inoltre, stanno nascendo fornitori “full digital”, realtà che operando esclusivamente online hanno la possibilità di minimizzare i costi e, quindi, di proporre soluzioni più convenienti agli utenti. Scegliere la digitalizzazione per le forniture energetiche può garantire svariati vantaggi per gli utenti, sia in termini economici che per quanto riguarda la comodità di gestione e monitoraggio della propria fornitura.

Come abbiamo già visto in precedenza, i canali digitali sono i più vantaggiosi per la scelta e l’attivazione delle tariffe luce e gas. Grazie alla comparazione, infatti, è possibile accedere alle migliori offerte disponibili e minimizzare l’importo delle bollette, a parità di consumi. Direttamente dalla comparazione è possibile passare alla sottoscrizione online per semplificare al massimo le procedure di attivazione della fornitura.

Dalla bollette elettronica all’app

La digitalizzazione delle forniture di luce e gas prevede anche altri elementi. Ad esempio, è possibile puntare sulla bolletta elettronica, in sostituzione di quella digitale, contribuendo alla riduzione dell’utilizzo della carta e eliminando i costi dell’invio della bolletta stessa dall’importo complessivo della fattura emessa dal proprio fornitore.

Allo stesso modo, è conveniente puntare sulla domiciliazione bancaria, per evitare le perdite di tempo e i costi extra legati al pagamento del bollettino. In questo modo, si eliminano due costi extra (l’invio della bolletta cartacea e la commissione sul pagamento del bollettino) ottenendo un piccolo ma importante risparmio.

Scegliere le soluzioni digitali consente anche di monitorare e gestire in autonomia la propria fornitura. Un numero crescente di operatori, infatti, mette a disposizione del cliente un’area utente del sito o un’app per dispositivi mobili. I canali digitali sono da preferire anche quando si ha la necessità di richiedere assistenza, puntando ad esempio sulla web chat e sull’assistenza via social, opzioni che possono rivelarsi essere molto più veloci rispetto all’assistenza in negozio o via telefono.