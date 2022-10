L’amministrazione Biden ha annunciato nuove restrizioni sulla vendita di chip e apparecchiature di produzione alla Cina. Le nuove misure mirano a rallentare i progressi tecnologici e militari di Pechino, attraverso una serie di controlli e divieti, incluso quello sulla vendita di alcuni prodotti avanzati se realizzati in qualsiasi parte del mondo con apparecchiature statunitensi.

Un cambio di rotta storico per l’industria americana dei semiconduttori. Le misure decise, nei piani dell’amministrazione di Joe Biden, potrebbero essere il più grande cambiamento nella politica Usa verso le spedizioni di tecnologia in Cina dagli anni ’90.

The United States must lead the world in producing semiconductor chips, and the CHIPs and Science Act is going to make sure that it will.