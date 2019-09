Check up cuore, telemedicina in farmacia +44% in Italia nel 2019

Oggi si possono fare diversi esami del nostro cuore, in poco tempo, comodamente presso la farmacia sotto casa, con l’aiuto dei più efficaci dispositivi ospedalieri e connessi in rete con centri specialistici. Sono quasi 4.400 le farmacie abilitate in Italia.

Un esamino al nostro muscolo più importante si può fare comodamente sotto casa, direttamente dal nostro farmacista, anche per rendere più accessibile il check up e soprattutto più rapido. Grazie ad un accordo tra Federfarma e HTN Virtual Hospital, oggi sono quasi 4.400 le farmacie in Italia che offrono questo servizio di telemedicina per diversi esami del cuore tra cui l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione e dell’attività cardiaca.

I risultati sono poi inviati, sempre via internet, a centri specialistici che in tempo reale comunicano i risultati degli esami invitando il paziente, qualora ce ne fosse bisogno, a contattare il proprio medico curante, a provvedere per le dovute cure ospedaliere, o eventualmente a recarsi al pronto soccorso più vicino per sospetto infarto del miocardio in corso.

Un servizio sanitario decentrato e di prossimità ai cittadini, che a volte può salvare delle vite sul momento e che sembra abbia già conquistato la fiducia di molti cittadini, visto che, secondo quanto riportato dall’Ansa, nel secondo trimestre 2019 sono state erogate quasi 29.000 prestazioni diagnostiche, con un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2018, di circa 10.000 unità (+46%).

Considerando il periodo cumulato gennaio-giugno 2019, si legge nella nota Ansa, i check up del cuore sono stati oltre 62.600, con un aumento del 44% rispetto allo stesso periodo del 2018 (43.400).

Nello stesso periodo è cresciuto del 5%, infine, anche il numero di farmacie che si offre questi servizi, oggi 4.382 su circa 19.000.