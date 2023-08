ChatGPT, sta finendo l’hype?

L’hype per l’intelligenza artificiale generativa sta già calando?

OpenAI quest’estate è alle prese con due problemi principali. Per la prima volta dal lancio, è diminuito del 10% il numero di utenti del sito e dell’app ChatGPT. Il dato è riportato dal Washington Post, il quale, tra le cause della perdita di appeal dei chatbot basati sull’IA generativa, indica anche le preoccupazioni delle aziende per l’arrivo di norme stringenti dall’UE e dagli Stati Uniti, con Biden in prima linea per evitare che l’IA generativa vada fuori controllo.

Per evitare scontri con i politici, GPT4 è stato cambiato e ora è meno preciso?

“Per evitare di scontrarsi contro i politici”, scrive il giornale, “OpenAI e altre società hanno ridotto le capacità dei chatbot”. Non a caso, uno studio recente ha dimostrato che il GPT-4 di OpenAI, la versione più recente del suo large language model (LLM), ha mostrato un marcato calo di precisione in alcune aree in pochi mesi, indicando che, se non altro, il modello sta cambiando o viene cambiato nel tempo…

ChatGPT ha “mangiato” gli articoli e immagini dal New York Times, in arrivo la più grande causa per violazione del copyright da parte dell’IA?

Ma il secondo problema da affrontare per OpenAI è molto più grave. Un giudice potrebbe ordinarle di cancellare tutto il dataset su cui è addestrato ChatGPT e far ripartire da zero il suo chatbot. Questo è uno dei possibili effetti, ipotizzato dagli esperti, qualora il New York Times citasse in giudizio la società guidata da Sam Altam per violazione di copyright.

Al sito web NPR due persone “a conoscenza diretta” del dossier hanno confermato che gli avvocati del Times stanno valutando se avviare la causa “per proteggere i diritti di proprietà intellettuale” degli articoli del Times.Articoli di cui ChatGPT si è “cibato” illegalmente, ed ora li utilizza per rispondere ai quesiti dei suoi utenti. Questa è l’accusa del NYT.

Se quando qualcuno cerca online, gli viene servita una risposta di un paragrafo da uno tool di intelligenza artificiale che rimodella gli articoli del Times, la necessità di visitare il sito web dell’editore è notevolmente diminuita, ha detto la fonte.

Anche Getty Images sta facendo causa a Stability AI

Anche Getty Images sta facendo causa a Stability AI per aver presumibilmente addestrato un modello di intelligenza artificiale su più di 12 milioni di foto di Getty Images senza autorizzazione.

E siccome il data-mining viene effettuato senza autorizzazione, il New York Times si è apprestato a cambiare i suoi termini di servizio per vietare proprio alle aziende di intelligenza artificiale di “mangiare” i suoi articoli e immagini per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Il tutto mentre gli avvocati studiano se avviare la più importante causa al mondo per violazione di copyright da parte dell’IA.