CES 2021, le tecnologie che ci aiutano nella lotta al virus

Al via lunedì la principale fiera globale dell'elettronica di consumo dove sono previste diverse tecnologie contactless per aiutarci a mantenere le distanze e combattere la pandemia.

Mentre continua la guerra alla pandemia, cresce di pari passo l’interesse per nuove tecnologie che potrebbero aiutarci nella lotta al virus.

Ed è anche su queste nuove tecnologie anti Covid che si concentra l’attenzione al prossimo Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la kermesse globale dell’elettronica di consumo che si tiene dal 7 all’11 gennaio. L’edizione di quest’anno, che parte lunedì, sarà la prima completamente da remoto.

Parola d’ordine ‘contactless’

A causa della pandemia si prevede che al centro della ribalta ci saranno le tecnologie contactless.

Le tecnologie contactless comprendono quasi tutti i settori tecnologici, dall’intelligenza artificiale al machine learning, passando per la guida autonoma all’internet of things e il 5G.

Se la guida autonoma non sta sfondando ancora per le strade, in compenso si sta allargando dai mezzi gommati alle imbarcazioni, dando forma al nuovo concetto di navigazione autonoma.

E proprio IBM sta programmando di svelare il suo progetto di imbarcazione autonoma, battezzato Mayflower, al CES di Las Vegas.

La nave autonoma di IBM

Si tratta di un progetto che utilizza un set integrato di tecnologie di intelligenza artificiale, cloud ed edge di IBM, che ha l’obiettivo di far partire la nave da Plymouth, in Inghilterra, e navigare in modo indipendente in una regione nota per alcuni degli ambienti più difficili della Terra.

Secondo la compagnia, sarà una delle prime navi a grandezza naturale e completamente autonome con la capacità di navigare autonomamente attraverso gli oceani e trascorrere lunghi periodi di tempo da sola in mare.

La nave è inoltre dotata di una piattaforma per la raccolta di dati che aiuterà a salvaguardare la salute dell’oceano e delle industrie che supporta.

5G, Intelligenza Artificiale e Guida Autonoma

In qualità di abilitatore chiave dell’Intelligenza artificiale e della guida autonoma, il 5G sarà di nuovo al centro della scena anche quest’anno.

L’importanza delle connessioni di rete veloci è cresciuta in modo significativo tra le continue tendenze di allontanamento sociale, poiché il 5G ha consentito alle aziende tecnologiche come la piattaforma di conferenze online Zoom di prosperare.

Al CES del 2021, il CEO di Verizon Hans Vestberg discuterà di come il 5G porterà le tecnologie nella nuova era della telemedicina, contribuendo alla didattica a distanza e a migliorare le condizioni di lavoro da casa in smart working.

Tecnologie per i retailer

Anche per i retailer ci dovrebbero essere novità quest’anno, in grado di semplificare lo shopping dei consumatori.

Ad esempio, il colosso dell’e-commerce Amazon amplierà la sua catena di negozi Go che non hanno la cassa all’uscita. I consumatori sarebbero in grado di ritirare i prodotti che desiderano e lasciare il negozio, grazie a una combinazione di tecnologie come fotocamere e intelligenza artificiale.

Automotive

Le case automobilistiche sono tra gli espositori abituali del CES, poiché le tecnologie di guida autonoma stanno conquistando una porzione maggiore del mondo tecnologico.

La Mercedes-Benz tedesca è pronta a rivelare i dettagli del suo sistema MBUX Hyperscreen basato su AI per le future auto al salone di quest’anno.

È uno schermo ad attivazione vocale attaccato al cruscotto, che consente ai conducenti di controllare tutti i sistemi di infotainment e guida dell’auto senza controllo manuale.

Elettronica di consumo

Per l’elettronica di consumo, Samsung Electronics e LG Electronics, due dei più grandi espositori del CES, presenteranno una serie di elettrodomestici intelligenti, TV, soluzioni IoT per la casa e gadget mobili con l’obiettivo di aiutare gli utenti ad adattarsi alla “nuova normalità”. “

Samsung presenterà anche una versione aggiornata della sua piattaforma di guida autonoma Digital Cockpit sviluppata in collaborazione con la sua controllata Harman.

Disinfezione new entry

La disinfezione e la pulizia è una nuova categoria di tecnologie aggiunte quest’anno.

LG Electronics presenterà il suo ultimo bot di disinfezione che sostituisce gli esseri umani in vari lavori di disinfezione. Poiché il robot ha la capacità di navigare e operare autonomamente, la società prevede di commercializzare e fornire i bot per i paesi con conteggi elevati di infezione.

Alcuni nuovi gadget mobili, tra cui la serie Galaxy S21 di Samsung, debutteranno allo show.

LG è molto attesa con il suo primo smartphone con display arrotolabile, che sarà il primo telefono arrotolabile a competere con il telefono pieghevole di Samsung.

Finora, circa mille aziende dovrebbero prendere parte al CES 2021 virtuale, con oltre 150mila partecipanti previsti.