Sanità e salute: per alcuni si tratta di monitorare qualche parametro, per altri di somministrarsi delle cure. Tutti lo possiamo fare da remoto e da soli, da casa, grazie alle tecnologie indossabili e lo “smart patch”, il cerotto high tech. Nei prossimi due anni spesa globale in aumento del 52%.

Mai come in questo momento storico vogliamo tutti sapere come stiamo fisicamente. La pandemia di Covid-19 ha spinto un numero crescente di consumatori in tutto il mondo all’acquisto di dispositivi tecnologici che una volta indossati ci consentono di conoscere il nostro stato di salute in ogni momento.

Come stiamo? Ce lo dice il cerotto digitale

Necessità o semplice ossessione? Una terza via è rappresentata dall’opportunità. Metterci un cerotto dotato di sensori intelligenti (smart patch) ci dà la possibilità di sapere come stiamo, ma anche di somministrarci dei farmaci a rilascio lento, controllare il battito del cuore, la pressione sanguigna e molto altro.

Una novità che ha trovato molto spazio al CES 2021 in corso a Los Angeles, con diverse aziende e startup che hanno illustrato le principali novità legate al settore dei “wearable”.

Quanto spendiamo?

Secondo nuove stime Gartner, il mercato mondiale smart patches potrebbe passare dagli attuali 4,7 miliardi di dollari di spesa ai 7,1 miliardi di dollari del 2022.

In soli due anni la spesa dei consumatori a livello globale in tali prodotti crescerà del +52%. Spenderemo cioè oltre 2,5 miliardi di dollari in questi dispositivi tecnologici per il monitoraggio autonomo della salute.

Tecnologie sempre più piccole

Questi cerotti smart, in sostanza, si attaccano sulla nostra pelle e ci consentono di conoscere diversi parametri fisici, tra cui misurare la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, la glicemia nel sangue e molto altro.

Tramite smat patch è possibile somministrare farmaci, come l’insulina per i diabetici. Destinatari principali, oltre le categorie a rischio patologie gravi, sono gli anziani, che con l’avanzare dell’età vanno incontro a diverse criticità legate alla salute e al mantenimento del fisico.

La chiave del successo di queste nuove tecnologie (in circolazione già da qualche anno) è la miniaturizzazione delle componenti. In tal modo è stato possibile integrare in un device indossabile di piccole dimensioni come un cerotto diverse soluzioni tecnologiche e funzionalità avanzate.

L’innovazione nei sensori ha fatto il resto. Secondo Gartner entro il 2024 almeno il 10% delle tecnologie indossabili subirà un ulteriore processo di miniaturizzazione.

Mercato wearables 2021-2022

Complessivamente, il mercato delle tecnologie indossabili o wearables, tra cui i tradizionali smartwatch, magliette con sensori e dispositivi auricolari, è atteso raggiungere quest’anno una spesa globale pari a 81,4 miliardi di dollari (dai 69 miliardi circa del 2019), con proiezioni per il 2022 prossime ai 94 miliardi di dollari.