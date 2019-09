A partire da luglio 2019, è entrato in funzione in Emilia Romagna il nuovo sistema di erogazione del prodotti per celiaci, rimborsabili dal Sistema sanitario nazionale. L’accesso ai buoni celiachia elettronici avviene attraverso la piattaforma ARGeB (Archivio Regionale Gestione elettronica Buoni), sviluppata da Lepida ScpA.

Sono più di 17.800 i cittadini registrati e certificati come residenti in regione. Di questi, circa il 65% ha utilizzato il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) per la consegna del Pin e la visualizzazione dei movimenti e del saldo del credito disponibile ogni mese.

Vi sono state 30.000 visualizzazioni della pagina “Celiachia” del Fse, si legge in una nota Lepida, mentre il buono elettronico può essere utilizzato in 1.850 punti vendita, tra farmacie, grande e piccola distribuzione.

Il sistema è integrato con l’Anagrafe regionale degli assistiti (Ara), con i gestionali delle otto Aziende sanitarie che gestiscono l’anagrafe dei cittadini celiaci, con i gestionali degli erogatori di prodotti senza glutine – farmacie, grande e piccola distribuzione – e con il Fascicolo.

La mappa degli esercizi convenzionati e disponibile nella guida online del Fascicolo sanitario elettronico.

Secondo i dati diffusi dalla società in house della Regione Emilia Romagna, la quasi totalità (92,4%) degli utilizzatori “ha effettuato almeno un’operazione di acquisto presso i punti vendita e le farmacie convenzionate”.

C’è anche un numero verde (800 033033) per l’assistenza tecnica ai cittadini, che ha ricevuto 77 richieste di aiuto, ma tutte relative ad un problema tecnico e piuttosto generico, legato al mancato riconoscimento della tessera sanitaria o Team (Tessera europea di assicurazione malattia) presso il punto vendita.

Per risolvere questo problema, hanno spiegato da Lepida, “dal 23 luglio è stata aggiunta una nuova funzionalità su Fse, che consente di abilitare al credito celiachia la nuova tessera sanitaria, la Team”.