Il Gruppo guidato da Maximo Ibarra supera il target di sostenibilità previsto per il 2024 e ottiene un upgrade della sua valutazione.

Engineering ha ottenuto un significativo miglioramento del suo rating CDP Climate Change, passando dallo score C a B. Un avanzamento che la colloca al livello “Management” tra le aziende globali che affrontano in modo strutturato gli impatti ambientali delle loro attività.

La valutazione CDP (Carbon Disclosure Project), organizzazione internazionale che monitora le performance delle imprese in termini di emissioni di gas serra e strategie di contrasto al cambiamento climatico, premia così gli sforzi dell’azienda italiana nel rafforzare la governance ambientale e nell’implementare strategie efficaci di decarbonizzazione. Engineering ha superato con un anno di anticipo il target B- previsto nel suo Piano di Sostenibilità per il 2024, posizionandosi tra le realtà più virtuose a livello internazionale.

Il Piano di Decarbonizzazione di Engineering

Tra i principali fattori che hanno determinato l’upgrade del rating vi è la solida impostazione del Piano di Decarbonizzazione di Engineering, i cui obiettivi sono stati validati dalla Science Based Targets initiative (SBTi). Inoltre, la verifica delle informazioni presentate da parte di un ente terzo indipendente ha contribuito a rafforzare ulteriormente la credibilità dell’impegno aziendale.

“Il miglioramento dello score CDP è il risultato di un impegno costante del gruppo nello sviluppo delle strategie di decarbonizzazione attraverso l’applicazione delle tecnologie e del digitale” – ha dichiarato Maximo Ibarra, CEO di Engineering. “Non si tratta solo di efficientare i processi interni, ma anche di consolidare partnership con clienti e stakeholder. Aver raggiunto il livello Management nel CDP Climate Change è motivo di soddisfazione e rappresenta uno stimolo a continuare in un percorso in cui AI e digitale ci offriranno continue opportunità”.

Investimenti in energia rinnovabile e mobilità sostenibile

L’azienda ha avviato un percorso mirato alla riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività attraverso investimenti concreti:

Maggiore efficienza energetica nelle infrastrutture aziendali;

Conversione della flotta aziendale in veicoli ibridi ed elettrici;

Approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L’upgrade del rating CDP e la recente validazione dei target di riduzione delle emissioni di CO2 da parte della SBTi rappresentano un ulteriore passo avanti per Engineering, che pone la sostenibilità al centro della propria strategia aziendale.

CDP: uno standard globale per la trasparenza ambientale

Il CDP è un’organizzazione no profit che valuta le prestazioni ambientali delle aziende e delle istituzioni, monitorando le emissioni di gas serra e le strategie di contrasto ai cambiamenti climatici. Il suo obiettivo è incrementare la trasparenza delle imprese in materia ambientale e fornire a investitori e stakeholder informazioni chiave per le loro decisioni finanziarie e strategiche.

Con il recente miglioramento del rating CDP, Engineering si conferma tra le aziende italiane più attente alla transizione ecologica, dimostrando che l’innovazione digitale può essere un alleato fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico.

