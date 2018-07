CD Projekt RED accenna a un nuovo The Witcher

CD Projekt RED è tornata a parlare della sua fortunata serie The Witcher, accennando a novità future.

Probabilmente, la serie tornerà come già accennato in passato, ma il nuovo gioco non si chiamerà The Witcher 4.

Al momento, lo studio è concentrato su Cyberpunk 2077, mostrato ampiamente al recente E3, ma ha anche un secondo misterioso progetto in sviluppo. Le recenti dichiarazioni di Adam Kicinski, amministratore delegato di CD Projekt RED, lasciano intendere che il nuovo progetto sia proprio un seguito della serie.

“I primi tre Witcher sono la definizione di una trilogia, quindi non possiamo dare il suo nome a un altro gioco”, ha detto Kicinski. “Ovviamente non significa che cambieremo il mondo di gioco, sviluppato da oltre 10 anni. The Witcher è una delle due serie su cui baseremo le nostre attività future. Oggi, purtroppo, non posso dire altro”.

In passato, lo studio ha già accennato che Geralt di Rivia non sarebbe protagonista di altri titoli della serie, di cui sono state vendute oltre 33 milioni di copie dal 2007 a oggi.