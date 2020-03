È accessibile la piattaforma online per richiedere e usare la carta della famiglia: cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia

L’iniziativa è voluta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della Famiglia, alla quale Sogei ha fornito un importante contributo realizzando l’applicazione digitale che consente l’emissione e la fruizione della Carta.

Carta della famiglia, come si ottiene e come si usa?

La carta è destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani (che vivono in Italia), anche appartenenti a paesi membri dell’Unione Europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni.

Solo nel 2020 anche a famiglie con un figlio residente nelle aree Covid-19

Considerata l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus Covid-19, il Governo ha disposto che per il 2020 possano ottenere la carta tutte le famiglie con almeno un figlio a carico e che siano residenti nei comuni o nelle aree nelle quali è stato verificato un contagio per cui non si conosce la fonte di trasmissione (decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9). Il Dipartimento è al lavoro per permettere anche a queste famiglie di registrarsi alla piattaforma.

La carta è digitale e può essere mostrata (basta il codice Carta da salvare sullo smartphone, ma in caso di problemi di connessione si può salvare il codice identificativo della carta in formato immagine) agli esercenti che aderiranno all’iniziativa per ottenere uno sconto (deciso dall’esercente stesso in fase di iscrizione).

Si può beneficiare di uno sconto pari o superiore al 5% per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali, sia fisici che online, che aderiscono all’iniziativa.

E lo sconto è valido per ogni componente della famiglia.

Per ottenere la carta della famiglia è obbligatorio avere lo SPID, l’identità digitale (ecco come ottenerla). Poi basta andare sul sito cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia e richiederla.

Un genitore deve registrare il nucleo familiare

Per poter richiedere la Carta, uno dei due genitori dovrà registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale (Spid).

Completata questa procedura, il sistema genererà automaticamente le carte digitali per il genitore richiedente e la sua famiglia, e le card si potranno salvare sul dispositivo mobile o ritrovare ogni volta che si accedi al portale.

I figli maggiorenni devono accedere con SPID alla propria Carta della Famiglia: questione di privacy sugli acquisti

Dopo inserito i dati dei figli maggiorenni, questi devono accedere separatamente al portale con le loro credenziali Spid personali per poter ottenere la loro carta. Pur essendo parte dello stesso nucleo familiare, si vuole garantire la privacy di tutte le persone maggiorenni rispetto agli acquisti che fanno con la carta. Per questo motivo, una volta registrati nel tuo nucleo familiare in qualità di genitore, i figli maggiorenni devono accedere individualmente al portale per ottenere le loro carte.

Come posso usare la mia carta in un negozio online?

Al momento del pagamento, cerca il logo della carta ed inserisci il codice identificativo della tua carta. Il sito controllerà se la tua carta è attiva e registrerà lo sconto.

Cosa si può acquistare?

Non ci sono limitazioni alla vendita e all’acquisto di beni con sconti effettuati tramite la carta, ma è vietata la vendita o somministrazione a minori di alcuni particolari prodotti, come bevande alcoliche.

Sei un esercente che vuoi aderire all’inziativa?

Qui è possibile registare l’attività commerciale: https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/esercente/areaEsercenti

Per conoscere le risposte a tutte le domande consultare le domande frequenti.