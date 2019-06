"Sono favorevole ai captatori informatici quando davvero indispensabile, ma è un’arma così invasiva da usare con molto rigore e cautela", ha spiegato Soro in questa intervista a Key4biz.

Antonello Soro conclude il suo mandato di Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (giugno 2012 – giugno 2019).



In questa intervista a Key4biz, realizzata dal direttore Raffaele Barberio, che traccia il bilancio del Collegio durante il settennato, il Garante Privacy spiega l’utilizzo dei trojan e dei captori informatici durante le intercettazioni.

“Sono favorevole ai captatori informatici quando davvero indispensabile, ma è un’arma così invasiva da usare con molto rigore e cautela. Per questo – ha spiegato Soro – abbiamo, anche di recente, chiesto a Governo e Parlamento di intervenire per regolare l’utilizzo dei trojan in maniera più determinata“.

