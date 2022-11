Il Parlamento si appresta a completare la sua “squadra” per essere del tutto operativo. Ieri, mercoledì 9 novembre, alla Camera sono state convocate le commissioni permanenti che – dopo la scelta dei componenti per ogni organismo parlamentare da parte dei rispettivi gruppi – ha eletto i presidenti.

Come presidente della IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) è stato eletto Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia. Cagliaritano, classe 76, Deidda è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Sardegna alle elezioni politiche del 2018, è stato membro e capogruppo per Fratelli d’Italia in IV Commissione Difesa. Nel settembre 2022 è eletto Deputato della Repubblica.

Ecco tutti i membri della IX Commissione alla Camera dei Deputati.

Presidente IX Commissione

DEIDDA Salvatore, Fratelli d’Italia

Vicepresidenti

MORASSUT Roberto, PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

TOSI Flavio, FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE

Segretari

CANTONE Luciano , MOVIMENTO 5 STELLE

, MOVIMENTO 5 STELLE FURGIUELE Domenico, LEGA – SALVINI PREMIER

Altri membri IX Commissione