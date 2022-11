Oggi pomeriggio a Montecitorio le riunioni delle commissioni permanenti hanno eletto i rispettivi vertici. Fratelli d’Italia si è preso la guida di Finanze (con Marco Osnato), Giustizia, Lavoro e Trasporti. Alla Lega è andata la Difesa (Antonino Minardo). A Forza Italia anche Affari Costituzionali.

Fratelli d’Italia, partito di maggioranza, si è preso la guida della Commissione Finanze con Marco Osnato, ma tra le altre anche la Giustizia con Ciro Maschio, il Lavoro con Walter Rizzetto e i Trasporti & tlc con Salvatore Deidda e Giulio Tremonti con gli Affari esteri. Alla Lega è andata la Commissione Difesa (Antonino Minardo), poi anche le Politiche Ue e l’Agricoltura. Forza Italia, oltre ad aver piazzato Mangialavori, ha anche Nazario Pagano alla guida della Commissione Affari Costituzionali.

A seguire l’elenco delle Commissioni e dei relativi Presidenti eletti.

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni – Nazario PAGANO (Forza Italia)

(Forza Italia) II Giustizia – Ciro MASCHIO (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) III Affari esteri e comunitari – Giulio TREMONTI (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) IV Difesa – Antonio MINARDO (Lega)

(Lega) V Bilancio, tesoro e programmazione – Giuseppe MANGIALAVORI (Forza Italia)

(Forza Italia) VI Finanze – Marco OSNATO (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) VII Cultura, scienza e istruzione – Federico MOLLICONE (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici – Mauro ROTELLI (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) IX Trasporti, poste e telecomunicazioni – Salvatore DEIDDA (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) X Attività produttive, commercio e turismo – Alberto GUSMEROLI (Lega)

(Lega) XI Lavoro pubblico e privato – Walter RIZZETTO (Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia) XII Affari sociali – Ugo CAPPELLACCI (Forza Italia)

(Forza Italia) XIII Agricoltura – Mirco CARLONI (Lega)

(Lega) XIV Politiche dell’Unione Europea – Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega)

Il profilo del Presidente della IX commissione: Salvatore Deidda (Fratelli d’Italia)

Nato a Cagliari il 7 ottobre 1976. È perito agrario.

Eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Sardegna alle elezioni politiche del 2018, è stato membro e capogruppo per Fratelli d’Italia in IV Commissione Difesa.

Nel settembre 2022 è eletto Deputato della Repubblica.