BT, cresce la concorrenza: clienti in calo più del previsto

BT ha messo in guardia il mercato che potrebbe perdere più clienti del previsto quest’anno, in seguito ad un aumento della concorrenza e della tendenza dei consumatori a spendere sempre meno.



Il gruppo Tlc ha scommesso sul lancio della banda larga full fibre da parte della sua divisione di networking Openreach in tutto il paese come parte di un investimento di 12 miliardi di sterline.

Flessione

Philip Jansen, presentando i suoi ultimi risultati in qualità di amministratore delegato, ha affermato che la società ha subito perdite a causa dei rivali che hanno raggiunto prima le case nelle aree rurali con connessioni full fibre. “Alcune di queste linee in rame non sono molto buone, sono vecchie linee in rame che raggiungono velocità minime, quindi ovviamente ci aspetteremmo di perdere linee lì, ma le stiamo aggiornando. Ma non siamo ancora arrivati a quel punto”, ha detto. La società ha registrato 129.000 perdite nette di clienti a banda larga in questo trimestre, ampliandosi rispetto a una diminuzione di 126.000 nei tre mesi precedenti.

Openreach deve competere con gruppi come Nexfibre, una joint venture tramite la quale opera Virgin Media O2, e decine di altri player alternativi locali, detti “altnets”.

E mentre BT sta aggiornando la sua rete, la concorrenza si intensifica. L’obiettivo è perdere 400mila clienti in questo anno finanziario, ma il rischio che siano molti di più c’è eccome.

Anche perché con la crisi economica i clienti tagliano anche la spesa per la banda larga.



Tasso di utilizzo del 30% circa

Openreach ha passato in fibra 12 milioni abitazioni, con un tasso di utilizzo di circa un terzo. La società ha affermato che è in corso la costruzione per raggiungere altri 6 milioni di case. Ha un obiettivo totale di 25 milioni di abitazioni. Il gruppo di telecomunicazioni ha confermato le sue prospettive annuali e prevede un free cash flow normalizzato verso la fascia alta del suo intervallo di riferimento di £ 1 miliardo-£ 1,2 miliardi. I suoi utili rettificati prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti sono aumentati del 3% a 2,06 miliardi di sterline nei tre mesi fino alla fine di settembre, rispetto a una base pro forma per tenere conto di BT Sport durante lo stesso periodo dell’anno scorso.

Ristrutturazione

Durante il suo mandato, Jansen, che nel nuovo anno si farà da parte (al suo posto l’amministratore delegato entrante Allison Kirkby), ha avviato un piano di ristrutturazione, con l’annuncio a maggio di un massimo di 55.000 tagli di posti di lavoro entro il 2030 e la combinazione delle sue divisioni globali e aziendali in BT Business lo scorso anno. Il mese scorso, la divisione consumer EE ha anche annunciato che avrebbe iniziato a vendere elettrodomestici da cucina a partire dal prossimo anno, lanciando un aggiornamento del marchio e una nuova campagna di marketing. BT ha affermato che il suo programma di riduzione dei costi ha prodotto risparmi annuali per 2,5 miliardi di sterline ed è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di 3 miliardi di sterline entro il 2025.