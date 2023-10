Il futuro delle telecomunicazioni sarà nel settore degli elettrodomestici? La pensa così BT, l’ex incumbent del Regno Unito, che ha deciso che il suo operatore mobile EE comincerà a vendere prodotti elettronici ed elettrodomestici per la casa a partire dal prossimo anno, oltre ai prodotti di intrattenimento che già vende, fra cui laptop, fotocamere e smart TV.

Diversificazione di prodotto

Fra i nuovi articoli in vendita frigoriferi, macchinette del caffè e bollitori. L’obiettivo è accrescere il valore e la awarness del brand.

“Le società di telecomunicazioni non sono così rilevanti, le persone non pensano al proprio fornitore di rete . . . ne siamo preoccupati e vogliamo fare qualcosa di diverso”, ha detto Marc Allera, amministratore delegato di EE, al Financial Times prima del lancio di un rinnovamento e di una spinta di marketing per il marchio EE.

EE prevede inoltre di espandere i propri servizi di gioco, assicurazioni e abbonamenti.

EE attualmente fornisce copertura assicurativa per alcuni dispositivi e prevede di spostarsi in futuro in altri settori assicurativi come viaggi e casa. Lancerà anche un’app TV per portare i canali live su Apple TV 4K.

Console e gaming

BT ha affermato che la quota di mercato delle console di gioco EE è passata dallo zero a circa il 12% negli ultimi sei mesi.

Il costo della campagna di marketing del nuovo marchio EE ammonta a decine di milioni di sterline.

La divisione consumer è stata il principale motore di entrate per BT nei tre mesi terminati al 30 giugno, apportando 2,4 miliardi di sterline, ovvero quasi la metà delle entrate del gruppo. In una scossa avvenuta lo scorso anno, BT ha dichiarato che tutte le unità consumer sarebbero state spostate sotto il marchio EE.

Le azioni di BT sono aumentate dell’1,6%, a fronte di un mercato debole, mentre i rivenditori di elettrodomestici Currys PLC sono scesi dell’1,7% e AO World PLC è sceso dell’1,1% sulla minaccia della crescente concorrenza.