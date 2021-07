Brescia, al via l’app che valorizza il patrimonio del 900

Digital Customer Experience (DCX) è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di Dario Melpignano, Ceo di Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. Per la versione inglese vai al blog. è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di, Ceo di. Per consultare gli articoli precedenti,. Per la versione inglese vai al

Valorizzare il turismo di prossimità: questo è l’obiettivo di PF900, l’applicazione per il comune di Brescia presentata il 12 luglio 2021 al pubblico, per valorizzare digitalmente il patrimonio artistico della città. Una scelta necessaria, dato il panorama turistico odierno, ma non banale, e di grande valore.

L’obiettivo finale è far conoscere le bellezze di Brescia con uno strumento di uso semplice, e che possa coinvolgere anche le nuove generazioni di viaggiatori digitali.

L’applicazione presenta numerosi percorsi tematici, che guidano l’utente lungo le bellezze della città. Le funzionalità di geolocalizzazione consentono al visitatore di percorrere le vie di Brescia e, una volta giunti in determinati punti di interesse, sbloccare i contenuti multimediali associati.

Infatti, l’app sblocca il contenuto solo se rileva che si è arrivati nel punto predefinito. L’utente è quindi portato a vivere l’esperienza reale del luogo visitato per poter accedere immagini, video, interviste. Una volta sbloccato un contenuto, l’utente potrà accedervi nuovamente anche in futuro.

L’app permette inoltre ai partner di inserire dei contenuti speciali, non presenti negli itinerari, o contenuti bonus che possono essere pensati e aggiunti in occasione di eventi particolari.

PF900 è stata pensata per essere utilizzata da tutti. È scaricabile gratuitamente su qualsiasi dispositivo da Apple Store e Play Store e presenta criteri di accessibilità per gli ipovedenti e gli ipoudenti, oltre che caratteristiche grafiche e di font per chi soffre di disturbi della vista (es. daltonismo) e dislessia.

Myti, digital project company bresciana e società controllata da Neosperience, è tra i partner che hanno collaborato al progetto Prossima Fermata 900. Si è occupata della creazione dell’app ufficiale PF900, lo strumento digitale chiave del progetto, focalizzata su criteri di inclusività e gamification, per rendere la visita della città di Brescia ancora più coinvolgente. L’app è in continuo divenire ed è in fase di test la funzione di lettura automatica per le persone ipovedenti.

Oltre a Myti, hanno collaborato all’intero progetto PF900 altri 6 partner dell’area culturale e turistica: Idra Teatro, Fondazione Luigi Micheletti, Liberedizioni, Albatros film, Teatro In-folio di Meda, le cooperative Tempo Libero e Mistral. Ognuno ha realizzato e prodotto progetti culturali e turistici con diversi codici e linguaggi, che valorizzano l’immenso materiale storico del Novecento bresciano.