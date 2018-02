Brand Finance Global, TIM nella classifica dei 500 migliori brand al mondo

Con un incremento di oltre il 33% del valore in un solo anno il brand TIM cresce di 60 posizioni nella Brand Finance Global 500 2018, la classifica dei principali 500 marchi del mondo per valore economico.

Ecco quanto emerge nella Brand Finance Global 500, la classifica 2018 dei principali 500 marchi del mondo per valore economico.

Tra i magnifici 500 TIM ha scalato più posizioni degli altri, passando in un anno dal 238esimo al 178esimo posto. In termini di marketing ha quindi performato meglio, ma anche Gucci, Gruppo Generali, Poste, Gruppo Intesa San Paolo ed Enel, il brand più forte tra tutte le utility del mondo, hanno guadagnato posizioni mentre Ferrari scende di pochissimo.

Tra le altre aziende italiane, Prada scende un po’ di più ed Eni è l’unico tra i 9 big italiani in classifica a perdere valore e posizioni.

Complessivamente i 9 brand italiani in classifica hanno incrementato il proprio valore economico del 25% in più rispetto alla media. Le buone performance sono dovute alla forza con cui influenzano le scelte dei clienti, alla riduzione della corporate tax e all’apprezzamento dell’euro, in quanto la classifica è redatta in dollari. I brand italiani estremamente forti sono passati da 4 a 6.

Tra questi ci sono campioni assoluti come Ferrari, che è ritornata sul podio dei brand più influenti, ed Enel.

A livello globale, invece, il marchio Amazon sorpassa Apple e Google e vale oltre 150 miliardi di dollari, un terzo della capitalizzazione della crema di Piazza Affari raccolta nel Ftse Mib.

L’importante traguardo raggiunto caratterizza TIM come il brand italiano con la migliore performance nell’ultimo anno e segna il riconoscimento del valore della nuova strategia DigiTIM nel percorso di trasformazione digitale del Paese.