Borderlands 3 sarà esclusiva di Epic Games Store fino all’aprile 2020

L’annuncio ufficiale di Borderlands 3 ha confermato le recenti voci sul gioco, tra cui l’esclusività temporale PC per Epic Games Store.

Borderlands 3 sarà disponibile dal 13 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel caso di quest’ultima piattaforma, il gioco sarà disponibile per i primi sei mesi solo su Epic Games Store. In seguito, il gioco dovrebbe approdare anche su altre piattaforme di digital delivery, tra cui Steam.

“La community videoludica PC è stata importante nel successo di Borderlands”, ha commentato David Ismailer, presidente di 2K Games. “Siamo felici di collaborare con Epic, che condivide il nostro impegno nel portare il gioco a un pubblico in continua espansione. Oltre che realizzare esperienze appassionanti, abbiamo l’obiettivo di abbracciare nuove piattaforme di distribuzione che ci aiuteranno ad ampliare il pubblico di Borderlands 3”.

L’annuncio è stato accompagnato dal video ufficiale visibile di seguito. Una presentazione ufficiale del gameplay è prevista per il primo maggio.