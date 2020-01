Bonus per le imprese che assumono disoccupati. Tutte le novità da sapere

Sono beneficiarie degli aiuti le imprese che assumono, a decorrere dal 19 marzo 2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno lavoratori in possesso dei seguenti requisiti.

La Regione Lazio mette a disposizione delle imprese incentivi finalizzati all’assunzione dei seguenti target di destinatari:

Disoccupati partecipanti all’iniziativa Contratto di Ricollocazione Generazione

Disoccupati partecipanti all’iniziativa Tirocini extracurriculari per persone con disabilità

Soggetti beneficiari

Sono beneficiarie degli aiuti le imprese che assumono, a decorrere dal 19 marzo 2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno lavoratori in possesso dei requisiti di seguito elencati.

I destinatari del presente avviso devono essere, alla data di assunzione, lavoratori disoccupati e partecipare alle politiche attive sopra elencate.

Tipologia di interventi ammissibili

Per beneficiare del Bonus, l’assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive localizzate nel Lazio del datore di lavoro beneficiario.

Entità e forma dell’agevolazione

L’importo del contributo è definito in base al contratto ed all’orario di lavoro, secondo la tabella di seguito riportata:

Con riferimento all’orario in part time, l’incentivo è concesso per contratti di lavoro pari almeno al 50% dell’orario di lavoro ed è comunque quantificato nella misura indicata nella tabella sopra riportata. Non è concesso incentivo nel caso di orario di lavoro inferiore al 50%.

Le risorse sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento “on demand” fino all’esaurimento dei fondi in base all’ordine di ricevimento delle richieste di contributo e verranno istruite a cadenza mensile.

Scadenza

Ore 12:00 del 29 gennaio 2021 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.