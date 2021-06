Con il Bonus Condizionatore 2021 è possibile accedere ad uno sconto del 50% o del 65% sulle spese effettuate per l’acquisto e l’installazione di un nuovo condizionatore. Tale bonus viene riconoscimento come detrazione fiscale IRPEF e può garantire un notevole risparmio per le famiglie che hanno la necessità di acquistare un nuovo condizionatore per combattere il caldo estivo senza spendere troppo.

Il condizionatore è un elettrodomestico sempre più diffuso ed è la principale fonte di consumo di energia elettrica nel corso dei mesi estivi. Per installare un nuovo condizionatore, eventualmente sostituendo un modello precedente con uno nuovo ad alta efficienza energetica, è possibile beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali che si tradurranno in una riduzione dei costi per il contribuente.

Con il Bonus Condizionatore 2021, infatti, è possibile accedere ad uno sconto del 50% o del 65% sulle spese effettuate per l’acquisto e l’installazione di un nuovo condizionatore. Tale bonus viene riconoscimento come detrazione fiscale IRPEF e può garantire un notevole risparmio per le famiglie che hanno la necessità di acquistare un nuovo condizionatore per combattere il caldo estivo senza spendere troppo.

Tale agevolazione fiscale è prevista dall’Ecobonus 2021 e potrà essere richiesta per spese effettuate fino alla fine dell’anno in corso. La detrazione fiscale derivante dall’accesso all’agevolazione verrà riconosciuta in 10 rate annuali di pari importo. È possibile accedere al Bonus Condizionatore 2021 anche senza ristrutturare casa.

Il bonus, inoltre, non presenta vincoli reddituali, non essendo necessario presentare il certificato ISEE per l’accesso al bonus. Da notare che, rispettando alcune condizioni, è possibile accedere, invece che all’Ecobonus, al Superbonus 110% che necessità però della realizzazione di interventi più articolati per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile.

Per avere e utilizzare il condizionatore in casa sono, quindi, disponibili diverse opportunità di risparmio. Sull’acquisto e l’installazione di un nuovo condizionatore sarà possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa. Successivamente all’installazione, sarà possibile utilizzare il condizionatore senza spendere troppo puntando sulle offerte luce più convenienti del Mercato Libero e mettendo in pratica alcuni piccoli accorgimenti per rendere più efficiente il condizionatore stesso.

Come risparmiare con il Bonus Condizionatore 2021

Il Bonus Condizionatore 2021 consente di accedere ad una detrazione IRPEF dell’importo speso per l’acquisto e l’installazione di soluzioni di climatizzazione a basso consumo, deumidificatori e pompe di calore. In base alla tipologia di intervento realizzato è possibile ottenere una detrazione del 50% o del 65% dell’importo speso. Come sottolineato in precedenza, è possibile beneficiare dei vantaggi dell’Ecobonus per spese effettuate entro il 31 dicembre 2021.

La detrazione fiscale del 65% è dovuta in caso di sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un sistema a pompa di calore ad alta efficienza energetica. Il nuovo sistema, utilizzabile sia in estate per rinfrescare che in inverno per riscaldare, dovrà presentare un’efficienza energetica superiore di quello che verrà sostituito.

La normativa, inoltre, prevede una detrazione fiscale al 50% in caso di acquisto di un nuovo condizionatore a seguito di ristrutturazione edilizia ordinaria eseguita in un appartamento o in un condominio. Da notare che il condizionatore, per poter beneficiare della detrazione fiscale, dovrà garantire una riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile.

È possibile beneficiare dell’agevolazione anche senza acquistare un condizionatore ad altissima efficienza ma è necessario che vi sia un miglioramento per quanto riguarda il fabbisogno energetico. Un’ulteriore strada per poter accedere alla detrazione fiscale al 50% prevista dall’Ecobonus prevede l’installazione di un climatizzatore di classe energetica pari ad almeno A+ in parallelo alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia straordinaria.

Il Bonus Condizionatore 2021 può essere richiesto, in fase di dichiarazioni dei redditi, dal proprietario dell’immobile (persone fisiche, partite IVA, società di persone o di capitale, condomini etc.) oppure dal titolare dei diritti reali e personali dell’immobile in cui vengono realizzati gli interventi. Possono, quindi, accedere alla detrazione anche locatari e comodatari di un immobile, nudi proprietari e coniugi separati.

La detrazione fiscale verrà riconosciuta in dieci anni, con rate di pari importo. Per poter richiedere la detrazione è necessario saldare le spese per cui si richiede l’agevolazione tramite bonifico bancario o postale, bonifico parlante o anche tramite finanziamento. In ogni caso, tutta la documentazione di pagamento dovrà essere allegata in fase di dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni per i condizionatori con il Superbonus 110%

Per gli edifici residenziali (sia unità immobiliari unifamiliari che condomini) c’è la possibilità di beneficiare del Superbonus al 110% anche per l’acquisto e l’installazione di un condizionatore. Per l’accesso all’agevolazione, in questo caso, è necessario abbinare all’acquisto del dispositivo di climatizzazione anche la realizzazione di almeno un intervento “trainante”.

Il Superbonus, infatti, consente di beneficiare di una detrazione al 110% solo ed esclusivamente a fronte della realizzazione di un intervento trainante. In questa categoria rientrano svariati interventi di ristrutturazione che puntano al miglioramento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare. C’è poi un altro aspetto da considerare.

Per l’accesso al Superbonus, infatti, è necessario registrare un miglioramento di due classi energetiche dell’immobile. In alternativa, è possibile beneficiare del bonus raggiungendo la classe energetica più elevata disponibile (sarà sempre necessario allegare l’Attestato di Prestazione Energetica APE).

Il Superbonus viene riconosciuto, se vengono rispettati tutti i requisiti della normativa, in cinque rate annuali di pari importo sottoforma di detrazione fiscale IRPEF.

Risparmiare sul condizionatore grazie alle offerte luce del Mercato Libero

Il condizionatore comporta un vero e proprio picco dei consumi di energia elettrica in casa durante i mesi estivi. Per questo motivo, è molto importante assicurarsi di minimizzare il costo dell’energia elettrica prima di azionare il condizionatore. Per abbattere il costo dell’elettricità utilizzata in casa è fondamentale passare al Mercato Libero e scegliere le migliori tariffe disponibili.

La scelta della tariffa più vantaggiosa da attivare può essere fatta affidandosi alla comparazione online. Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, infatti, sarà possibile individuare in pochi minuti le offerte più convenienti da attivare per dare un taglio alle bollette future. La comparazione funziona in modo molto semplice. Basta inserire nel comparatore una stima del proprio consumo annuale di energia per ottenere delle indicazioni precise sulle tariffe più vantaggiose da attivare.

La stima dei propri consumi può essere calcolata con il tool integrato nel comparatore in pochi passaggi. In alternativa, è possibile consultare una precedente bolletta inviata dall’attuale fornitore e, in particolare, dare un’occhiata alla sezione in cui vengono riportati i consumi di energia registrati dalla propria fornitura. Inserendo un dato preciso in merito ai consumi registrati in casa sarà possibile individuare rapidamente le offerte più vantaggiose da attivare per abbattere il costo dell’elettricità e risparmiare.

Risparmiare sul condizionatore utilizzandolo nel modo giusto

C’è un altro aspetto da considerare per risparmiare sull’utilizzo del condizionatore. Con alcuni semplici accorgimenti, infatti, sarà possibile ridurre al minimo i consumi senza rinunciare ad un buon rinfrescamento di casa, anche durante le giornate di caldo più intenso che, inevitabilmente, si avvicinano con l’arrivo delle prime settimane d’estate.

Gli elementi da considerare sono pochi e tutti molto importanti per poter utilizzare il condizionatore evitando un inutile picco dei consumi di energia. Come prima cosa, è importante scegliere la temperatura obiettivo giusta. Bastano, infatti, 5 gradi in meno in casa rispetto alla temperatura ambiente per ottenere un buon rinfrescamento. Scendere sotto a questa soglia richiederà uno sforzo notevole al condizionatore e produrrà un inutile picco nei consumi.

È, inoltre, molto importante sfruttare al meglio le modalità di funzionamento del condizionatore. Grazie alla deumidificazione ed alla modalità notte, infatti, sarà possibile ottimizzare l’uso del condizionatore e ridurre gli sprechi di energia elettrica legati al suo utilizzo. Se possibile, inoltre, è conveniente alternare l’utilizzo del condizionatore a quello di un altro sistema di rinfrescamento come il ventilatore da soffitto che consuma molta meno energia.

Quando si utilizza il condizionatore, inoltre, bisognerà evitare fuoriuscite di aria fredda verso l’esterno. Per questo motivo è necessario chiudere bene porte e finestre in modo da concretare l’aria fredda in un unico ambiente. Un altro elemento da non sottovalutare è la manutenzione, ordinaria e straordinaria. Con una corretta manutenzione, infatti, il condizionatore continuerà a lavorare ad alta efficienza e con consumi ridotti.