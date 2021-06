Offerte convergenti luce, gas e Internet: convengono davvero?

Questo tipo di offerte prevede una struttura molto semplice. Il cliente scegliere un fornitore e sottoscrive un contratto di fornitura che comprende le forniture di luce e gas ed anche la connessione Internet per la casa, tramite fibra ottica (se disponibile) o altre tecnologie utilizzate per l’accesso alla rete da rete fissa in casa.

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è necessario verificare sempre con molta attenzione tutte le opzioni a propria disposizione. Il mercato, infatti, è composto da numerose offerte e promozioni che possono garantire vantaggi aggiuntivi alle famiglie. Tra le soluzioni a disposizione degli utenti ci sono le cosiddette “offerte convergenti” che stanno trovando sempre più spazio in questi ultimi anni.

Questo tipo di offerte prevede una struttura molto semplice. Il cliente scegliere un fornitore e sottoscrive un contratto di fornitura che comprende le forniture di luce e gas ed anche la connessione Internet per la casa, tramite fibra ottica (se disponibile) o altre tecnologie utilizzate per l’accesso alla rete da rete fissa in casa. Talvolta, queste soluzioni possono includere anche una SIM per lo smartphone con un pacchetto con minuti, SMS e Giga.

In questi ultimi anni, il mercato italiano ha registrato una forte crescita delle offerte convergenti che uniscono luce, gas e Internet in un unico abbonamento. Per dare un taglio alle bollette è opportuno verificare con attenzione queste soluzioni in quanto potrebbero garantire un’occasione di risparmio. Vediamo, quindi, se puntare sulle offerte convergenti per luce, gas e Internet conviene davvero.

Come funzionano le offerte convergenti per luce, gas e Internet

Le offerte convergenti prevedono che la sottoscrizione da parte del cliente di un contratto con un’azienda che si impegnerà a fornire energia elettrica e gas naturale per la propria casa oltre ad una connessione ad Internet (solitamente tramite rete in fibra ottica grazie a specifici accordi con operatori wholesaler di telefonia). Di conseguenza, con queste offerte, ci troviamo di fronte ad un unico contratto che include tre diversi servizi.

È importante sottolineare, come prima cosa, che le offerte convergenti non prevedono un canone mensile fisso che comprende tutti e tre i servizi inclusi. Per luce e gas, infatti, è sempre prevista una tariffazione “a consumo” con un costo finale che sarà legato a doppio filo al consumo effettivamente registrato dall’utente nel corso del periodo di fatturazione. Nel caso in cui non ci siano consumi rilevati, l’operatore effettuerà delle stime che poi saranno corrette con successive misurazioni e bollette di conguaglio (in positivo o in negativo).

Per quanto riguarda la connessione Internet di casa, invece, la situazione è molto diversa. Gli abbonamenti Internet, compresi quelli inclusi nelle offerte convergenti, presentano solitamente un canone mensile fisso che consente l’accesso ad Internet ad alta velocità e senza limiti di tempo o di volumi di traffico dati. In alcuni casi, le chiamate dal telefono di casa non sono incluse mentre in alti è presente senza costi aggiuntivi l’opzione delle chiamate gratis.

Il pacchetto proposto da un fornitore, quindi, includerà un canone mensile per l’abbonamento Internet casa ed una tariffa a consumo per luce e gas. Il prezzo dell’energia potrà essere fisso o variabile (in base ad un indice di riferimento) esattamente come avviene con le normali offerte luce e gas del Mercato Libero. Per quanto riguarda l’energia elettrica, inoltre, potranno esserci tariffe monorarie, biorarie o triorarie.

Per valutare la convenienza di un’offerta convergente bisognerà valutare:

il canone mensile ed i servizi inclusi nell’abbonamento Internet casa

il costo della luce e del gas applicato dal fornitore e la presenza di clausole aggiuntive (prezzo fisso, tariffa della luce multi-oraria etc.)

Come giudicare la convenienza di un’offerta convergente

Per avere un’idea ben precisa sull’effettiva convenienza di un’offerta convergente con luce, gas e Internet in un unico abbonamento sarà necessario valutare, con attenzione, le caratteristiche dei tre servizi in modo separato. Solo in questo modo, infatti, si potrà verificare la presenza di condizioni contrattuali realmente vantaggiose per il cliente. Anche se l’offerta è di tipo “convergente” sarà necessario considerare sempre le caratteristiche di ogni singolo servizio.

Alcune offerte convergenti, inoltre, potrebbe presentare servizio aggiuntivi o sconti fissi sulle bollette. Questi elementi possono rappresentare un bonus importante che potrebbe rendere tali offerte realmente convenienti rispetto all’attivazione dei tre servizi in modo separato ed indipendente. Resta però fondamentale verificare i costi singolarmente per avere un’idea reale delle spese da affrontare.

Come risparmiare sulle bollette di luce e gas (ed Internet per la casa)

Ipotizziamo il caso di avere di ritrovarci di fronte ad un’offerta convergente. Il fornitore X propone la sottoscrizione di un unico contratto che include:

fornitura di energia elettrica

fornitura di gas naturale

abbonamento Intenet casa

La prima cosa da fare per valutare la convenienza di un’offerta convergente è rappresentata dal confronto tra i costi luce e gas previsti da quest’offerta e le migliori tariffe luce e gas del Mercato Libero. Per verificare quelle che sono le migliori offerte presenti sul Mercato Libero è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Inserendo una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta oppure può essere calcolato con un apposito tool integrato) il comparatore fornirà informazioni dettagliate in merito alle tariffe più convenienti del momento. Gli elementi da valutare sono il costo dell’energia elettrica (espresso in €/kWh) e gas naturale (espresso in €/Smc).

Bisognerà, inoltre, tenere in considerazione anche le caratteristiche della tariffa (prezzo fisso/variabile, tariffa monoraria/multioraria per l’energia elettrica). Dal comparatore, una volta individuate le migliori offerte per le proprie esigenze basterà cliccare sulla voce “Maggiori Informazioni” per ottenere informazioni precise in merito al costo dell’energia previsto dalla tariffa più conveniente.

Tale valore andrà poi confrontato con quello che caratterizza l’offerta convergente che si sta valutando di attivare. In questo modo sarà possibile determinare qual è la soluzione più conveniente. Chiaramente, se i costi dell’offerta convergente saranno più alti bisognerà optare per una soluzione alternativa, preferendo attivare la migliore tariffa presente sul mercato libero.

Anche per la connessione Internet casa la procedura da seguire è simile. L’offerta convergente includerà un canone mensile per l’accesso ad Internet. Tale canone andrà confrontato con il canone richiesto dalle migliori tariffe presenti sul mercato, facilmente individuabili tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. A parità di tutti gli altri fattori (in particolare della tecnologia e della velocità di connessione) l’offerta più conveniente sarà quella con il canone più basso.

Le offerte convergenti convengono davvero?

Non esiste una risposta valida in assoluto a questa domanda. Le offerte convergenti sono, senza dubbio, un’opzione da valutare per le famiglie che vogliono ridurre al minimo le bollette di luce e gas e il costo della connessione Internet di casa senza rinunciare a tutti i servizi di cui possono aver bisogno in casa. Questo però non vuol dire che, in assoluto, siano le soluzioni più convenienti.

È sempre molto importante valutare con attenzione le tariffe e la loro convenienza prima di scegliere quale soluzione attivare. Un’offerta convergente, infatti, potrebbe essere meno conveniente rispetto all’attivazione di tre offerte separate (una per la luce, una per il gas ed una per la connessione Internet) con tre diversi operatori.

Bisogna però sottolineare che le offerte convergenti potrebbero offrire una maggiore comodità. Scegliere un’unica azienda con cui interfacciarsi per tutte le utenze domestiche, infatti, consente di semplificare, in modo notevole, la gestione dei pagamenti e le eventuali richieste di supporto ed assistenza. Si tratta di un altro fattore da considerare nella valutazione della convenienza delle offerte