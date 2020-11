Bonus Bici, attenzione al sito truffa con la a accentata

Il sito corretto per accedere al bonus bici è buonomobilita.it e non buonomobilità.it (con la a accentata è un fake).

Il Bonus Bici è partito oggi con numerose polemiche (oltre 400mila persone in coda), sito in tilt e non funzionante.

Ma un’altra problematica si è insediata all’interno del click day: i siti fake creati apposta dai cybercriminali per sfruttare il traffico intenso per rubare i dati degli utenti o compiere truffe informatiche.

Segnaliamo infatti il sito truffa buonomobilità.it (con la a accentata), un dominio registrato su CloudFlare pur non essendo il sito internet ufficiale.

Il sito con l’accento è un falso e risulta essere molto pericoloso in quanto è stato indicizzato molto bene, perché risultava nei primi posti su Google subito sotto a quello ministeriale.

Il sito corretto a cui accedere è buonomoblita.it.

Il buono mobilità è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta – fino a un massimo di 500 euro – per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, hoverboard e segway).

Da oggi è possibile chiedere il bonus attraverso il sito. Sarà un clic-day a causa dei pochi fondi stanziati e “buoni erogati secondo l’ordine temporale di arrivo delle richieste”.