Quasi 3 italiani su 4 non riescono a capire quanto pagano per l’elettricità e per il gas e solo una piccolissima percentuale dei consumatori comprende il significato delle sigle usate in bolletta.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Un’indagine condotta da Annalect tra i consumatori italiani lancia l’allarme: la maggior parte di chi ha un’utenza luce e gas non comprende la bolletta. Quasi 3 italiani su 4 non riescono a capire quanto pagano per l’elettricità e per il gas e solo una piccolissima percentuale dei consumatori comprende il significato delle sigle usate in bolletta.

La poca chiarezza e la poca comprensibilità delle bollette si riflettono sul comportamento degli utenti, che spesso hanno difficoltà a capire se la loro offerta luce e gas è adeguata ai consumi o se stanno pagando troppo rispetto alle migliori tariffe disponibili sul mercato libero, individuabili in pochi secondi con il comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le proposte di più operatori partner del servizio.

Il comparatore, oltre a mostrare le offerte più convenienti del momento, fornisce anche il servizio gratuito di analisi della bolletta e aiuta a capire qual è la soluzione che fa risparmiare di più. Anche l’ARERA è al lavoro per rendere più semplice e immediata la lettura delle bollette da parte dei consumatori: il progetto di riforma delle bollette luce e gas dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2025, con il debutto di una nuova bolletta, uguale per tutti i fornitori, e organizzata in modo da risultare chiara e trasparente.

Bollette luce e gas: 3 italiani su 4 non sanno quanto pagano

I dati che emergono dall’indagine dell’istituto di ricerca Annalect mostrano quanto le bollette siano difficili da leggere e da comprendere. La difficoltà a capire le tariffe luce e gas e la relativa spesa per i consumi è trasversale e interessa almeno 3 italiani su 4.

Solo meno della metà dei consumatori sa qual è la tariffa luce e gas applicata alla propria utenza e appena un quarto delle persone conosce il prezzo della fornitura. La scarsa comprensibilità delle bollette emerge indiscutibilmente se si considera che solo 7 consumatori su 100 conoscono il significato di tutte le sigle usate nella bolletta.

A risultare poco chiari non sono solo tariffe e prezzi, ma anche le informazioni riportate in bolletta. In base alle risposte fornite dai consumatori intervistati, le sezioni del documento più difficili da leggere e da capire sono quelle relative ai consumi e alla lettura del contatore, quella che riporta il dettaglio degli importi fatturati e le voci che indicano le imposte applicate in bolletta.

La riforma delle bollette è in arrivo nel 2025

Il tema della (scarsa) chiarezza e comprensibilità delle bollette luce e gas non è nuovo e già da tempo l’ARERA è impegnata in un ambizioso programma di riforma delle bollette. L’obiettivo dell’Agenzia è quello di semplificare e riorganizzare le informazioni contenute nei documenti indirizzati ai consumatori, per aiutarli a gestire al meglio le proprie utenze.

Le nuove bollette luce e gas dovrebbero arrivare a luglio 2025 e avranno una struttura più chiara e uguale per tutti i fornitori, in modo da rendere i documenti uniformi e facili da confrontare.

Nella nuova bolletta le informazioni più importanti saranno contenute in tre sezioni:

Un frontespizio unificato , che riporterà le informazioni essenziali come l’importo da pagare, la scadenza, il periodo di fatturazione, il tipo di tariffa e i consumi presi in considerazione;

, che riporterà le informazioni essenziali come l’importo da pagare, la scadenza, il periodo di fatturazione, il tipo di tariffa e i consumi presi in considerazione; Uno scontrino dell’energia , che specificherà come si è arrivati all’importo da pagare, mostrando in dettaglio la spesa per i consumi e le quote fisse ed elencando in modo chiaro tutte le voci di costo;

, che specificherà come si è arrivati all’importo da pagare, mostrando in dettaglio la spesa per i consumi e le quote fisse ed elencando in modo chiaro tutte le voci di costo; Un box dell’offerta, che riepiloga le caratteristiche dell’offerta sottoscritta, specificando ad esempio se si tratta di una tariffa a prezzo indicizzato o a prezzo fisso, qual è il costo di 1 kWh di luce o di 1 Smc di gas e se ci sono sconti o promozioni in corso.

Grazie a questa riforma leggere le bollette e comprendere quanto si è consumato e quanto si spende per la luce e per il gas sarà più semplice. Riuscire a rintracciare in bolletta le informazioni relative alla propria offerta sarà di aiuto anche per valutarne la convenienza.

Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it si possono conoscere le migliori offerte luce e gas proposte dai fornitori partner nel periodo. Nel caso in cui si trovasse un’offerta migliore rispetto a quella attuale, sarebbe sufficiente attivare la nuova offerta. Il passaggio della fornitura è gratuito, non comporta cambiamenti nei contatori né interruzioni nella luce e nel gas.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz