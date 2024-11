Bollette gas in aumento: il prezzo bloccato può essere la soluzione in vista dell'inverno

Le bollette gas in aumento potrebbero rendere l’inverno delle famiglie italiane più rigido di quanto non possano farlo le temperature. In vista dei rialzi stagionali, l’impennata dei prezzi all’ingrosso preoccupa: per evitare brutte sorprese nelle bollette dei prossimi mesi la soluzione può essere quella di passare a un’offerta gas a prezzo bloccato.

Sul mercato libero diversi fornitori propongono tariffe di questo tipo, che non risentono degli aumenti stagionali dei prezzi. Per conoscere le migliori offerte del periodo e stimare il possibile risparmio in bolletta si può usare il comparatore di SOStariffe.it: il servizio è gratuito e permette di mettere a confronto le proposte di più fornitori partner.

Prezzo all’ingrosso del gas al valore più alto dell’anno

Nel mese di ottobre il PSV, il prezzo all’ingrosso del gas usato per il mercato energetico italiano, ha toccato il valore più alto del 2024, a quota 0,436 €/Smc. Questo rialzo ha avuto conseguenze immediate sulle bollette, sia dei clienti vulnerabili che sono rimasti nel mercato tutelato sia per chi è passato al mercato libero e ha scelto un’offerta gas indicizzata.

La crescita del prezzo del gas ha comportato un aumento di spesa di oltre il 5% per i clienti vulnerabili. La bolletta di novembre, calcolata sulla base dei consumi di ottobre, è cresciuta del 5,3% rispetto al mese precedente.

In vista del periodo invernale, che tradizionalmente è caratterizzato da un aumento del prezzo del gas dovuto alla maggiore domanda di energia, si teme una stangata per le famiglie italiane.

Secondo le stime fatte dall’Assium, l’associazione degli utility manager, le bollette del gas sono in aumento anche sul mercato libero. Nel corso degli ultimi sei mesi i rialzi hanno comportato una spesa annua più alta di circa 190 euro per chi ha scelto una tariffa a prezzo indicizzato. Considerando una famiglia tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc, a partire dal mese di maggio le tariffe sono rincarate all’incirca tra l’11 e il 13,5%, con delle variazioni a livello geografico.

Gli aumenti sono stati più contenuti per chi ha scelto un’offerta a prezzo fisso: in questo caso i rialzi medi si sono attestati attorno al 6%, con una spesa annua salita di circa 100 euro a famiglia.

Le offerte gas a prezzo fisso convengono?

Le offerte gas a prezzo fisso, bloccando il costo della componente energia per almeno 12 mesi, permettono di evitare le fluttuazioni nei prezzi all’ingrosso e di mettersi al riparo dai rincari stagionali, tipici nel periodo invernale.

Attualmente, le migliori offerte gas a prezzo fisso sul mercato libero propongono una tariffa di 0,43 €/Smc, bloccata per un anno. Scegliendo un’offerta di questo tipo ai propri consumi verrà applicato sempre lo stesso prezzo, senza che questo venga influenzato dalle modifiche che interessano il PSV a cadenza mensile.

Cosa sapere se si vuole passare a un’offerta gas a prezzo fisso

Le offerte a prezzo fisso sono un’ottima soluzione per evitare gli aumenti delle bollette del gas. Bloccare ora il prezzo evita che le bollette crescano in maniera improvvisa, proprio nel periodo dell’anno in cui i consumi sono più alti.

Chi desidera passare a un’offerta a prezzo fisso deve tenere a mente solo poche informazioni:

Il cambio dell’offerta è sempre gratuito ;

; Il contatore rimane lo stesso;

Non si deve subire alcuna interruzione nella fornitura;

Il prezzo del gas rimane bloccato per un minimo di 12 mesi.

Confrontando le offerte sul mercato libero si può individuare la tariffa a prezzo bloccato che risponde meglio alle proprie esigenze. Tramite il comparatore di SOStariffe.it si possono valutare i diversi aspetti dell’offerta: oltre che dai costi, la scelta potrebbe essere influenzata anche dall’eventuale presenza di sconti e promozioni.

Alcuni fornitori, ad esempio, applicano sconti in determinati periodi dell’anno, oppure prevedono prezzi più vantaggiosi per chi sceglie una fornitura luce e gas o una luce, gas e internet.

Grazie al confronto tra più offerte, si può individuare la soluzione più conveniente e verificare quant’è il possibile risparmio in bolletta. Per ciascuna offerta, infatti, SOStariffe.it inserisce una stima della spesa calcolata sulla base dei consumi indicati: confrontando questa spesa con quella attuale ci si può fare un’idea di quanto si può risparmiare caso per caso.

