Bollette luce e gas, offerte dual con lo stesso fornitore o società diverse?

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il tema delle bollette di luce e gas è oramai di grandissima attualità, in particolare con il periodo più freddo dell’anno sempre più vicino e la conseguente accensione dei riscaldamenti. In questo momento, in cui la crisi energetica continua ad essere significativa (nonostante un calo dei prezzi all’ingrosso rispetto ai valori record toccati tra agosto e settembre), assicurarsi la possibilità di sfruttare tariffe luce e gas che siano il più convenienti possibile diventa fondamentale.

Gli aspetti da considerare nella scelta sono numerosi. Il Mercato Libero propone una lunga serie di offerte in grado di garantire l’accesso al prezzo all’ingrosso (in gergo si chiamano “tariffe indicizzate”) e un risparmio netto rispetto al servizio di Maggior Tutela. Individuare la tariffa più adatta alle proprie necessità, però, non è semplice e gli elementi da considerare in merito alla questione sono numerosi e vanno analizzati con attenzione.

Uno degli aspetti da considerare per raggiungere l’obiettivo del taglio delle bollette è rappresentato dal tipo di offerte da attivare. Conviene scegliere offerte “dual”, attivando luce e gas con lo stesso fornitore, oppure è meglio scegliere due fornitori diversi per le utenze energetiche? Di seguito andremo ad analizzare quest’importante questione con l’obiettivo di mettere in evidenza gli elementi principali da considerare in fase di scelta della tariffa da attivare.

Cosa sono le offerte dual per luce e gas

Tra le tante opzioni a disposizione degli utenti alla ricerca di nuove tariffe per luce e gas ci sono anche le offerte dual, dette anche “dual fuel”. In sostanza, si tratta di un’offerta che comprende una tariffa luce ed una tariffa gas proposte dallo stesso fornitore. In genere, l’attivazione combinata di luce e gas con lo stesso operatore può garantire bonus extra per il cliente (come sconti aggiuntivi in bolletta o bonus di benvenuto) e questo rende le offerte dual fuel più interessanti.

Scegliendo una tariffa dual fuel, in ogni caso, non ci sono vincoli di permanenza per il cliente. Le due forniture, infatti, sono “slegate” dal punto di vista contrattuale. Facciamo un esempio per chiarire al meglio quest’importante dettaglio. Un utente attiva con il fornitore X un’offerta dual fuel che prevede una fornitura di energia elettrica e una di gas naturale per la propria casa.

A distanza di qualche mese, per via della possibilità di passaggio ad una tariffa più conveniente, l’utente sceglie di passare ad un altro fornitore per l’energia elettrica. Quest’operazione è possibile e non presenta alcun impedimento. Il passaggio della fornitura di energia elettrica potrà avvenire senza conseguenze per la fornitura di gas naturale. L’assenza di vincoli rappresenta un ulteriore vantaggio che caratterizza le offerte dual fuel che, come tutte le offerte del Mercato Libero, non presenta alcun costo iniziale.

Conviene puntare sulle offerte dual per luce e gas?

Dopo aver descritto le caratteristiche delle offerte dual per luce e gas è lecito chiedersi se tali promozioni siano o meno convenienti per gli utenti. Per rispondere a questo interrogativo è fondamentale fare una precisione. Non esiste un fornitore più conveniente in assoluto sul mercato energetico ed è sempre molto importante considerare tutte le opzioni disponibili per poter accedere alle tariffe più vantaggiose.

Di conseguenza, non è possibile affermare a priori che le offerte dual siano più convenienti delle offerte luce e gas attivate con due fornitori diversi. È necessario, infatti, sempre verificare le opzioni disponibili. Un’offerta dual potrebbe essere molto vantaggiosa per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica mentre potrebbe comportare costi maggiori per il gas naturale.

Prima di attivare un’offerta dual, quindi, bisognerà valutare con molta attenzione le opzioni disponibili e verificare l’effettiva convenienza. Tale verifica può essere effettuata in modo davvero semplice e senza alcuna perdita di tempo.

Come scegliere le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero

Per valutare la convenienza delle offerte dual, quindi, è necessario valutare prima tutte le opzioni disponibili. Questa valutazione può essere effettuata affidandosi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basterà inserire una stima del proprio consumo annuo (recuperando questo dato dall’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore oppure calcolandolo con il tool integrato nel comparatore) per accedere ad una panoramica delle tariffe più vantaggiose del Mercato Libero che saranno ordinate in base alla spesa annuale stimata.

Il confronto online consente di effettuare una verifica dettagliata della convenienza di ogni singola tariffa e, quindi, valutare anche la reale convenienza delle offerte dual fuel che prevedono l’attivazione di una fornitura di energia elettrica e di una di gas naturale con lo stesso fornitore. Ricordiamo, inoltre, che, una volta scelte le offerte da attivare, per la sottoscrizione del contratto è possibile affidarsi all’attivazione online, operazione sempre gratuita.

Per attivare un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto ed i dati della fornitura (il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas). Basteranno queste poche informazioni per poter completare la sottoscrizione. L’attivazione della nuova tariffa avverrà nel giro di pochi giorni, senza alcuna interruzione dell’erogazione di energia elettrica o gas naturale e senza la necessità di dover cambiare il contatore.

Alcuni esempi di offerte dual del Mercato Libero

Come evidenziato in precedenza, le offerte dual possono essere la scelta giusta per attivare tariffe luce e gas molto convenienti, affidandosi ad un solo fornitore per la gestione di entrambe le forniture energetiche di casa. Non sempre, però, le offerte dual sono le più convenienti ed è necessario valutare con attenzione le opzioni disponibili, affidandosi alla comparazione online. Per chiarire le caratteristiche tipiche delle offerte dual andiamo a fare qualche esempio, descrivendo, nel dettaglio, alcune delle principali tariffe di questa categoria.

Partiamo da Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia. Questa tariffa dual prevede l’attivazione di:

una fornitura di energia elettrica con prezzo dell’energia pari al PUN senza costi aggiuntivi e con un costo fisso annuale di 91 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore)

senza costi aggiuntivi e con un costo fisso annuale di 91 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore) una fornitura di gas naturale con prezzo della materia prima pari al PSV incrementato di 0,25 €/Smc e con un costo fisso annuale di 91 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore)

Per il cliente che sceglie Sorgenia per luce e gas c’è un bonus aggiuntivo. Il fornitore, infatti, mette a disposizione uno sconto in bolletta di 100 euro in caso di attivazione dell’offerta “dual”.

Un’altra offerta che rientra in questa categoria arriva da Illumia che propone la tariffa Luce e Gas Flex Web. In questo caso, l’offerta dual prevede l’attivazione di:

una fornitura di energia elettrica con prezzo dell’energia pari al PUN incrementato di 0,01€/kWh e con un costo fisso annuale di 120 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore)

e con un costo fisso annuale di 120 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore) una fornitura di gas naturale con prezzo della materia prima pari al PSV incrementato di 0,1 €/Smc e con un costo fisso annuale di 108 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore)

In occasione del Black Friday, Illumia propone la sua offerta dual con un bonus aggiuntivo. I clienti che attivano queste offerte, infatti, hanno la possibilità di ottenere uno sconto in bolletta di 30 euro per fornitura per un risparmio complessivo di 60 euro.

Tra le offerte dual disponibili sul mercato ci sono anche offerte che prevedono l’applicazione di un prezzo fisso per l’energia. È il caso dell’offerta Luce e Gas Special 48 proposta da NeN che prevede l’attivazione di:

una fornitura di energia elettrica con prezzo dell’energia pari 0,42 €/kWh e con un costo fisso annuale di 69 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore)

e con un costo fisso annuale di 69 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore) una fornitura di gas naturale con prezzo della materia prima pari 1,8 €/Smc e con un costo fisso annuale di 67 euro (indipendente dal consumo e suddiviso equamente tra le bollette inviate dal fornitore)

Da notare che le offerte sono a prezzo fisso per 12 mesi e prevedono, in fase di attivazione, la definizione di una rata mensile fissa (calcolata in base ai consumi stimati dell’utente) con eventuale adeguamento alla fine dell’anno. Scegliere l’offerta Dual di NeN garantisce un vantaggio netto per i clienti che riceveranno uno sconto in bolletta di 48 euro per fornitura, per un risparmio complessivo di 96 euro.

Le tariffe dual, come evidenziato già in precedenza, possono essere attivate anche singolarmente. Ad esempio, chi è interessato all’offerta luce di Sorgenia e all’offerta gas di Illumia potrà procedere con l’attivazione separata delle due tariffe. In questo caso, c’è la possibilità di perdere un vantaggio ma c’è anche la possibilità di risparmiare andando ad attivare le due tariffe più convenienti in assoluto sul mercato, facilmente individuabili grazie alla comparazione online delle offerte.