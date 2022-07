Bollette luce e gas: il pagamento mensile conviene?

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

In questo periodo di crisi del settore energetico e di bollette alle stelle è lecito valutare ogni soluzione a disposizione per poter minimizzare la spesa per le forniture di energia elettrica e gas naturale. A disposizione dei consumatori ci sono un gran numero di opzioni che, in un modo o in un altro, possono contribuire al taglio delle spese per le bollette.

La strada principale per il risparmio, come noto, passa per la riduzione del costo dell’energia, dato espresso in €/kWh per l’energia elettrica e €/Smc per il gas naturale. Il taglio del costo dell’energia è la via maestra per il risparmio in quanto consente di minimizzare la spesa anche senza dover intervenire sul quantitativo di energia utilizzata andando a tagliare gli sprechi (cambiando le proprie abitudini di consumo) oppure puntando sull’efficienza (investendo in dispositivi più efficienti).

Per minimizzare il costo dell’energia è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas che consente, in pochi click, di individuare le tariffe più vantaggiose. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo di energia (il dato è riportato in bolletta) per individuare subito le offerte migliori da attivare, direttamente online, per massimizzare il risparmio sia nel breve che nel lungo periodo.

Nella scelta delle tariffe, però, è necessario valutare il periodo di fatturazione e, in particolare, la possibilità di passare ad un pagamento mensile in sostituzione delle soluzioni più tradizionali (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). Il pagamento mensile è un nuovo trend del mercato energetico che prova a seguire quanto già avviene sul mercato di telefonia mobile e per molti altri servizi in abbonamento.

Conviene davvero passare al pagamento mensile per le bollette luce e gas? Ecco tutto quello che c’è da sapere:

Pagamento mensile per le bollette luce e gas: come funziona il sistema

Scegliere il pagamento mensile per le bollette luce e gas è semplice. Molti fornitori del mercato libero, infatti, sono passati a questa soluzione di pagamento per il saldo delle bollette. Per i consumatori è necessario, quindi, verificare quali offerte mettono a disposizione quest’opzione e scegliere, tra queste, la proposta più conveniente.

Sul mercato energetico italiano, inoltre, ci sono anche fornitori che adottano un approccio leggermente differente. Di norma, infatti, la bolletta mensile, così come quella bimestrale o trimestrale, viene calcolata in base ai dati di consumo del cliente. Ogni bolletta, quindi, può presentare importi differenti. Tutto dipende dal consumo.

Altri fornitori, come NeN e wekiwi, web energy company in forte crescita in questi ultimi anni, propongono soluzioni differenti. NeN, ad esempio, punta sul sistema dell’energia in abbonamento andando a definire un canone mensile fisso per un anno che viene calcolato in base al consumo annuo del cliente registrato dall’ultima bolletta del precedente fornitore.

C’è poi wekiwi che utilizza il sistema della “carica mensile” lasciando al cliente la scelta sia del canone mensile che della periodicità di fatturazione. Per entrambi i fornitori, però, sono previsti sistemi di conguaglio a fine anno. Tali sistemi possono essere sia a vantaggio che a svantaggio del cliente. Dipende tutto dalla differenza tra quanto pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare in base al consumo.

Conviene passare al pagamento mensile per le bollette luce e gas?

Il sistema di pagamento mensile può rappresentare una buona soluzione per pagare le bollette. Tutto dipende, oltre che dalla scelta della tariffa, dalla modalità di pagamento. I pagamenti con periodicità mensile, infatti, sono convenienti solo nell’ipotesi in cui non vi siano costi extra da fronteggiare per saldare quanto dovuto.

Il sistema “classico” per pagare le bollette (tramite bollettino ricevuto via posta) comporta, ad esempio, dei costi fissi che, se moltiplicati per 24 bollette annuali (12 per la luce e 12 per il gas), possono rappresentare un costo extra significativo per il cliente finale.

Considerando il costo di invio della bolletta cartacea e la commissione per il pagamento del bollettino in un ufficio postale o in una ricevitoria, bisogna mettere in conto una spesa media di 3-4 euro in più per utilizzare questo metodo. Con 24 bollette annuali da pagare in questo modo si può, quindi, arrivare a quasi 100 euro extra da pagare ogni anno. È chiaro, quindi, che il pagamento mensile non conviene in questi casi.

Per chi, invece, sceglie la domiciliazione bancaria c’è la possibilità di saldare le bollette in automatico, con addebito diretto sul conto corrente. La maggior parte dei conti non prevede costi aggiuntivi per la domiciliazione delle bollette. Di conseguenza, puntare sul pagamento mensile non è un problema e può risultare più conveniente a condizione che l’offerta che prevede tale modalità di pagamento sia davvero conveniente.

Per tagliare le bollette è necessario concentrarsi sulle offerte da attivare

Il sistema di pagamento mensile delle bollette può fare comodo ma non rappresenta un fattore di grande rilevanza per raggiungere l’obiettivo di tagliare le bollette. Per evitare di pagare cifre record, infatti, è opportuno concentrarsi sulle offerte da attivare e, in particolare, sul prezzo dell’energia garantito da tali offerte.

Solo in questo modo c’è la reale possibilità di risparmiare. Il passaggio ad un sistema di pagamento mensile conviene davvero solo nel caso in cui tale sistema sia disponibile per un’offerta in grado di garantire un prezzo di luce e gas particolarmente contenuto. In quest’ottica e a condizione di aver automatizzato i pagamenti, scegliere di pagare le bollette ogni mese può essere una mossa vantaggiosa.

Di conseguenza, soprattutto in questo periodo di grande crisi del mercato energetico, è buona norma seguire questo tipo di percorso per ottenere il risparmio in bolletta:

individuare le offerte luce e gas più convenienti, grazie al confronto online accessibile, ad esempio, tramite il comparatore di SOStariffe.it

tra le offerte più convenienti, scegliere l’offerta più comoda e in linea con le proprie esigenze andando a considerare bonus inclusi, vantaggi extra e caratteristiche aggiuntive come, ad esempio, il pagamento mensile