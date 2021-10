Bollette alte ad ottobre? Ecco come risparmiare fino al 70%

In base ai dati forniti dall’Autorità di settore, ARERA, per il quarto trimestre dell’anno è previsto un rincaro del +29.8% per l’energia elettrica e del +14.4% per il gas naturale per una famiglia tipo (consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas naturale) in regime di Maggior Tutela.

Il mese di ottobre è iniziato con un significativo rincaro per le bollette di luce e gas. A causa, soprattutto, della forte crescita registrata dai prezzi delle materie prime, infatti, per i clienti finali sono in arrivo significativi aumenti per le bollette di luce e gas. In base ai dati forniti dall’Autorità di settore, ARERA, per il quarto trimestre dell’anno è previsto un rincaro del +29.8% per l’energia elettrica e del +14.4% per il gas naturale per una famiglia tipo (consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas naturale) in regime di Maggior Tutela.

Gli aumenti riguardano, anche se in misura minore, le forniture del Mercato Libero. In questo contesto, gli interventi del Governo sugli oneri di sistema e sull’IVA delle bollette del gas, ridotta al 5%, consentono solo di attenuare i rincari (le percentuali indicate in precedenza considerando già il sostegno del Governo). Grazie al potenziamento dei Bonus Luce e Gas, inoltre, per le famiglie in disagio economico c’è la possibilità di arrivare ad azzerare i rincari di ottobre. Per tutte le altre famiglie, invece, si dovrà fare i conti con il rischio stangata.

Una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it ci conferma che, per contrastare gli aumenti in bolletta, è necessario sfruttare il Mercato Libero. Secondo i dati dello studio, nonostante i rincari, il risparmio annuale legato alla scelta delle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero è in crescita fino al 70% rispetto ai dati del luglio scorso per chi passa dalla Maggior Tutela.

Ecco, quindi, come fare per contrastare le bollette alte di ottobre sfruttando le risorse del Mercato Libero per risparmiare.

Offerte luce e gas del Mercato Libero: leggero aumento per la spesa, forte crescita per il risparmio rispetto alla Maggior Tutela

L’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it ci mette a disposizione gli strumenti giusti per valutare l’effettiva convenienza del Mercato Libero e scegliere il modo giusto per contrastare gli aumenti delle bollette registrati nel corso del mese di ottobre 2021. Lo studio fissa tre diversi profili di consumo:

Single (consumo annuo di 1400 kWh di energia elettrica e 500 Smc di gas naturale)

Coppia (consumo annuo di 2400 kWh di energia elettrica e 800 Smc di gas naturale)

Famiglia di 4 persone (consumo annuo di 3400 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale)

Secondo i dati emersi dallo studio, attivando le offerte luce e gas più economiche di ottobre 2021, si registra un leggero incremento della spesa annuale per le forniture rispetto ai dati raccolti nel mese di ottobre. Ecco i dettagli:

Single: spesa annuale per luce e gas pari a 639.05 euro con un incremento del +7%

Coppia: spesa annuale per luce e gas pari a 940.64 euro con un incremento del +4%

Famiglia di 4 persone: spesa annuale per luce e gas pari a 1447.21 euro con un incremento del +8%

In sostanza, l’indagine conferma che i rincari del mercato energetico si riflettono anche sulle offerte del Mercato Libero anche se l’aumento della spesa risulta sensibilmente inferiore rispetto a quanto registrato sul mercato tutelato. Dallo studio, inoltre, emerge anche un altro dato. Passare al Mercato Libero dal mercato tutelato garantisce un risparmio ancora maggiore rispetto al passato.

Ecco quanto si risparmia in un anno passando dal mercato tutelato al Mercato Libero ad ottobre 2021:

Single: risparmio di 284 euro all’anno per luce e gas con un incremento del +58% rispetto ai dati di luglio 2021

Coppia: risparmio di 433,68 euro all’anno per luce e gas con un incremento del +70% rispetto ai dati di luglio 2021

Famiglia di 4 persone: risparmio di 719,41 euro all’anno per luce e gas con un incremento del +62% rispetto ai dati di luglio 2021

Passando dal servizio di Maggior Tutela al Mercato Libero è, quindi, possibile beneficiare di un risparmio davvero considerevole, ottenendo un taglio netto delle spese nonostante la delicata situazione del mercato energetico internazionale e la stangata registrata in modo particolare dal mercato tutelato, dove gli incrementi in arrivo non potranno essere evitati.

Lo studio dell’Osservatorio rivela un ulteriore dettaglio. Chi ha scelto il Mercato Libero ed offerte a prezzo bloccato potrà beneficiare di un risparmio elevatissimo. L’indagine ha realizzato un’interessante simulazione sul tema. Un cliente che a gennaio 2021 ha attivato delle offerte a prezzo bloccato chiuderà l’anno riuscendo ad evitare buona parte dei rincari, massimizzando il risparmio.

Ecco i risultati per i tre profili di consumo nell’ipotesi di attivazione di offerte a prezzo bloccato a gennaio 2021:

Single: spesa annuale per luce e gas pari a 524 euro con un risparmio del 45% rispetto al mercato tutelato per il 2021

Coppia: spesa annuale per luce e gas pari a 733 euro con un risparmio del 50% rispetto al mercato tutelato per il 2021

Famiglia di 4 persone: spesa annuale per luce e gas pari a 1037 euro con un risparmio del 45% rispetto al mercato tutelato per il 2021

In questo momento, considerando la delicata situazione del mercato energetico internazionale, è fondamentale sfruttare tutte le risorse a propria disposizione per massimizzare il risparmio. Il passaggio al Mercato Libero con la conseguente attivazione delle migliori offerte luce e gas è ancora l’opzione migliore per ridurre le spese e combattere il problema delle bollette alte.

Effettuare il passaggio è un’operazione semplice e completamente trasparente. Questa procedura si articola in due momenti:

individuazione delle migliori offerte del momento

attivazione delle offerte individuate

Ecco come fare:

Come individuare le migliori offerte per risparmiare sulle bollette di luce e gas

L’Osservatorio di SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it ci offre diverse indicazioni molto importanti. Dall’indagine si evince che i costi per chi sceglie il Mercato Libero sono in leggera crescita ma il risparmio rispetto al mercato tutelato continua ad essere elevatissimo ed è in netta crescita rispetto a quanto registrato lo scorso luglio (il risparmio annuale cresce fino al 70% secondo i dati dello studio). Con le offerte a prezzo bloccato, inoltre, è possibile massimizzare il risparmio andando a proteggersi dai rincari.

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è, quindi, necessario sfruttare tutte le risorse a nostra disposizione. La strada migliore per scegliere le offerte più convenienti passa per il Mercato Libero e per l’individuazione delle tariffe più vantaggiose. Tale operazione può essere effettuata in pochi passaggi affidandosi alla comparazione online delle offerte che consente di confrontare tra loro le varie tariffe e di scegliere la soluzione migliore.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it,è possibile individuare facilmente le tariffe migliori da attivare per massimizzare il risparmio. Il confronto online funziona in modo davvero semplice. Basterà inserire il dato relativo al proprio consumo annuo di energia elettrica e gas naturale nel comparatore per ottenere informazioni precise in merito alle tariffe da attivare.

Il comparatore effettuerà delle stime precise in merito alla spesa che si registrerebbe attivando le principali offerte del Mercato Libero. L’utente, grazie al confronto, potrà individuare con estrema facilità le soluzioni tariffarie da sfruttare per risparmiare. Il dato relativo al consumo annuo può essere ricavato in uno di questi modi:

il consumo annuo di una fornitura è riportato in una precedente bolletta inviata dal proprio attuale fornitore

inviata dal proprio attuale fornitore il consumo annuo può essere stimato grazie al tool integrato nel comparatore per permette di ottenere informazioni precise sulle fasce di consumo della propria casa

per permette di ottenere informazioni precise sulle fasce di consumo della propria casa è possibile richiedere il servizio Analisi della bolletta proposto in modo gratuito e senza impegno da SOStariffe.it; inviando una bolletta a SOStariffe.it, direttamente dal comparatore o dall’app, l’utente non dovrà fare altro che attendere l’analisi da parte del Team di SOStariffe.it che, in modo imparziale, individuerà le tariffe migliori da attivare

Una volta scelte le tariffe da attivare si passerà alla procedura di attivazione online.

Come attivare nuove offerte luce e gas

La scelta delle tariffe luce e gas da attivare è una procedura molto semplice. Bastano pochi minuti per individuare le offerte giuste da sottoscrivere. Da notare, in ogni caso, che anche l’attivazione di nuove tariffe è pressocché immediata. Basteranno, infatti, pochi minuti per completare la sottoscrizione online ed attivare le offerte migliori in relazione alle proprie esigenze.

L’attivazione di nuove tariffe luce e gas può avvenire direttamente online, raggiungendo il sito del fornitore direttamente dal comparatore. Per sottoscrivere una nuova offerta sarà sufficiente fornire:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

dell’intestatario della fornitura i dati della fornitura e in particolare i codici POD per l’energia elettrica e PDR per il gas naturale

per l’energia elettrica e per il gas naturale i dati di pagamento e i dati di contatto

Completata la sottoscrizione online, si dovrà attendere che il fornitore termini le pratiche per l’attivazione. Durante tutta questa procedura (che può durare alcuni giorni) la continuità della fornitura di energia è garantita e non sarà necessario cambiare il contatore.